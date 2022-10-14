Изделие площадью 400 квадратных метров попало в Книгу рекордов Гиннесса

ОРЕНБУРГ, 15 октября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Самый большой в мире пуховой платок представили делегатам из 54 стран мира в рамках региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Оренбурге. Достижение местных производителей было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

"Мы приехали чуть пораньше и замерили платок. Зафиксирован рекорд - "самый большой вязаный оренбургской пуховый платок площадью 400 квадратных метров". Думаю, что в ближайшее время рекорд побит не будет", - сказал во время презентации платка представитель Книги рекордов.

Платок размером 20 на 20 метров изготовлен на Оренбургской фабрике пуховых платков из 46 килограммов пряжи.

В пятницу, 13 октября, в Оренбурге начались Дни оренбургского пухового платка, а 14 октября иностранные гости посетили выставку пуховых платков в областном музее изобразительных искусств. Многие делали селфи на фоне огромного клубка пряжи диаметром два с половиной метра со спицами.

В субботу в Оренбург приехали 100 иностранных участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, самые большие делегации - из Уганды, Индонезии, Италии, Болгарии и Китая.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.