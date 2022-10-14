Молодой человек прервал церемонию открытия ВФМС, чтобы сделать предложение девушке

Церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходит в ледовом дворце "Большой"

СОЧИ, 15 октября. /Корр. ТАСС Артем Токарев/. Молодой человек вышел на сцену во время проведения в воскресенье церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в ледовом дворце "Большой", чтобы в третий раз сделать предложение своей девушке, она ответила согласием, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День второй. Онлайн

"Я Гоша из Владикавказа, дело в том, что где-то в зале сидит девушка, которой я делал предложение два раза", - сказал молодой человек, одетый в красный костюм, вышедший на сцену.

"Кристина смотри, видишь, на что я способен", - добавил он. Через некоторое время на сцену вышла девушка. Молодой человек встал на одно колено и сделал ей предложение. Кристина ответила "Да".

"Она согласна", - сказал молодой человек и начал a cаpella петь песню "Мое сердце" группы "Сплин". После того, как молодые люди покинули сцену, церемония открытия продолжилась.

Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. В субботу в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.