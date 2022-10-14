Путин прибыл в Большой ледовый дворец в Сочи, где проходит церемония открытия ВФМС

Глава государства в первый день фестиваля выступит с речью, а также побеседует с молодежью

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Большой ледовый дворец в Сочи, где проходит церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС). Главной темой фестиваля станет построение мира будущего.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства планирует посетить фестиваль в дни открытия и закрытия, где в первый день выступит с речью, а также побеседует с молодежью.

"Это будет живая беседа без какой-то конкретной повестки дня… будет свободная беседа", - заявил представитель Кремля. В беседе примут участие президент Всемирной Федерации демократической молодежи Никос Пападимитриу, студенты из Малайзии, России, молодые специалисты из России, Индонезии, Франции, Ямайки, США, Индии, Зимбабве.

Кроме того, в другие дни фестиваля "у президента также будет общение с участниками фестиваля в разных форматах", во время которого Путин "примет участие в обсуждении различных вопросов", пояснил Песков.