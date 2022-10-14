Путин призвал страны отказаться от соперничества и перейти к партнерству

Президент РФ считает, что нужно максимально усиливать вектор сотрудничества в поиске решения общих задач и проблем

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал разные страны не тратить силы на соперничество, а переходить к партнерству.

"Нужно перестать смотреть друг на друга как на соперников. Не знаю, насколько это возможно на межгосударственном уровне, но, в принципе, к этому надо стремиться", - сказал глава государства на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов. По его словам "нужно стремиться к тому, чтобы смотреть друг на друга, как на партнеров".

Путин подчеркнул, что это "чрезвычайно важная вещь, которая мешает строить отношения сегодня на межгосударственном уровне, потому что мы смотрим на соперников друг на друга и вместо того, чтобы сотрудничать и решать общие для всех проблемы, значительную часть ресурсов тратим, отвлекаем на вещи, которые явно являются второстепенными - мы тратим ресурсы на соперничество, чтобы побеждать в этом соперничестве". На его взгляд, "это далеко не всегда ведет к достижению положительного результата для всех - и для проигравших, и для победителей".

"Это очень тонкая сфера, это может быть утопией, конечно, потому что вроде вся природа пронизана духом соперничества и все общество пронизано духом соперничества, но во всяком случае нужно стремиться к тому, чтобы это соперничество не переходило в горячую стадию, не переходило во вражду и тем более в войну", - указал российский лидер. Он также считает, что "по максимуму нужно усиливать второй вектор, а именно вектор сотрудничества в поиске решения общих задач и проблем". "Если мы так сможем выстроить отношения, то это пойдет на пользу всем", - полагает президент.

Глава государства согласился с молодым преподавателем из США Дэниэлем Бэллом. "Вы несколько вещей очень правильных сказали, вы сказали, что ни у кого нет монополии на то, чтобы продвигать свои собственные видения развития мира в одностороннем порядке. Это очень правильно", - сказал Путин. "Мир многообразен, надо уважать это многообразие", - полагает российский лидер.