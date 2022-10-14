Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
16 октября, 10:04
Лавров: решение США по ядерной сделке с Ираном усугубляет непростую ситуацию в мире
© Александр Щербак/ТАСС

По мнению главы МИД РФ, беспокойство вызывают и угрозы Вашингтона решить проблемы Корейского полуострова военным путем

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Фактический выход США из ядерной сделки по Ирану и угрозы Вашингтона решить проблемы Корейского полуострова военным путем усугубляют и так непростую ситуацию в мире. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Смотрите также
Нетаньяху: Трамп диктует союзникам в Европе единственный способ сохранения ядерной сделкиПомощник Трампа: Париж, Берлин и Лондон поддерживают ужесточение инспекций объектов ИранаРябков: Москва призывает Вашингтон "не ремонтировать то, что работает" в сделке по Ирану

"Глубокое беспокойство вызывает и продолжающаяся утрата взаимного доверия, восстановить которое будет нелегко, - отметил он. - К сожалению, эти негативные тенденции усугубились в результате решения Соединенных Штатов о фактическом выходе из совместной всеобъемлющей программы действий по иранской ядерной программе и в результате угроз Вашингтона решить проблемы Корейского полуострова военным путем".

По словам министра, "некоторые правительства пытаются преследовать исключительно свои геополитические интересы в ущерб коллективной работе". "Хотят извлечь для себя выгоду из кризисов и конфликтов, - продолжил глава российского МИД. - Стали все чаще применяться методы экспорта государственного устройства, навязывание другим народам чуждых им ценностей и рецептов преобразования без учета традиций и национальных особенностей. Использование военной силы в обход Совета Безопасности ООН, практика односторонних санкций, экстерриториальное применение национального законодательства серьезно подорвали авторитет международного права".

"Как результат опасная гонка вооружений, риск неконтролируемого расползания оружия массового уничтожения", - заключил Лавров.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовСитуация на Корейском полуостровеСитуация вокруг ИранаРоссияКНДРИранСШАЛавров, Сергей Викторович
Читать далее
Лавров считает ВФМС благоприятной площадкой для налаживания дружеских связей
16 октября, 10:13
Лавров: борьбе с терроризмом мешают геополитические интересы ряда стран
16 октября, 10:09
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.