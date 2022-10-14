Лавров: решение США по ядерной сделке с Ираном усугубляет непростую ситуацию в мире

По мнению главы МИД РФ, беспокойство вызывают и угрозы Вашингтона решить проблемы Корейского полуострова военным путем

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Фактический выход США из ядерной сделки по Ирану и угрозы Вашингтона решить проблемы Корейского полуострова военным путем усугубляют и так непростую ситуацию в мире. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Глубокое беспокойство вызывает и продолжающаяся утрата взаимного доверия, восстановить которое будет нелегко, - отметил он. - К сожалению, эти негативные тенденции усугубились в результате решения Соединенных Штатов о фактическом выходе из совместной всеобъемлющей программы действий по иранской ядерной программе и в результате угроз Вашингтона решить проблемы Корейского полуострова военным путем".

По словам министра, "некоторые правительства пытаются преследовать исключительно свои геополитические интересы в ущерб коллективной работе". "Хотят извлечь для себя выгоду из кризисов и конфликтов, - продолжил глава российского МИД. - Стали все чаще применяться методы экспорта государственного устройства, навязывание другим народам чуждых им ценностей и рецептов преобразования без учета традиций и национальных особенностей. Использование военной силы в обход Совета Безопасности ООН, практика односторонних санкций, экстерриториальное применение национального законодательства серьезно подорвали авторитет международного права".

"Как результат опасная гонка вооружений, риск неконтролируемого расползания оружия массового уничтожения", - заключил Лавров.