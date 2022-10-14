Представители 73 стран приняли участие в забеге на 2017 метров на фестивале в Сочи

На старт самого массового спортивного мероприятия в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов вышли около 3,5 тысяч человек

СОЧИ, 16 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Участие в самом массовом спортивном мероприятии в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи - забеге на 2017 метров - приняли более трех тысяч человек из 73 стран. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов.

Маршрут забега был проложен по трассе "Формулы-1" в Олимпийском парке. Участие в состязании могли принять всех желающие независимо от физических возможностей. Каждый из участников забега благодаря индивидуальным чипам, полученным при регистрации на мероприятие, получил смс с собственным результатом.