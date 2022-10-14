Представители 73 стран приняли участие в забеге на 2017 метров на фестивале в Сочи

На старт самого массового спортивного мероприятия в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов вышли около 3,5 тысяч человек
СОЧИ, 16 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Участие в самом массовом спортивном мероприятии в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи - забеге на 2017 метров - приняли более трех тысяч человек из 73 стран. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов.
Маршрут забега был проложен по трассе "Формулы-1" в Олимпийском парке. Участие в состязании могли принять всех желающие независимо от физических возможностей. Каждый из участников забега благодаря индивидуальным чипам, полученным при регистрации на мероприятие, получил смс с собственным результатом.
"К моменту старта для участия в забеге зарегистрировались 3437 человек из 73 стран мира, из них 60 человек - люди с инвалидностью, - сообщил Брюсов. - Особенно хочется отметить, что этот забег несет в себе энергетику олимпийского Сочи, как и вся спортивная программа ВФМС. Неслучайно старт ему дал член МОК, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков и глава общественного совета Минспорта России Александр Попов, а медиалидером и непосредственным участником забега стала генеральный продюсер канала "Матч ТВ" Тина Канделаки".
Открытие международного студенческого форума состоялось 15 октября в сочинском Ледовом дворце "Большой", закроется фестиваль 22 октября. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.