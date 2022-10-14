Михаил Федотов отметил, что предлагается сделать как уголовную, так и административную амнистии

"Под амнистию могут подпасть тысячи человек. Мы передали в администрацию [президента РФ] наши предложения по концепции амнистии к столетию русской революции. Речь идет не об Октябрьской революции, а именно о революции 1917 года, которая началась в феврале 1917 года и закончилась в начале 1918 года разгоном Учредительного собрания", - сказал Федотов, добавив, что предлагается сделать как уголовную, так и административную амнистии.

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Тысячи человек могут подпасть под амнистию, которую могут провести к 100-летию революции 1917 года, сообщил журналистам в понедельник председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС).

По его словам, административная амнистия - это отмена штрафов, которые были назначены и еще не были уплачены. "Мы предлагали сделать это в отношении лиц, которые нарушили ПДД (правила дорожного движения), и в отношении лиц, которые нарушили миграционные правила. Но даже если наши предложения [по административной амнистии] не будут поддержаны, мы все равно будем готовить предложения по внесению изменения в Кодекс административных правонарушений, где должны быть прописаны более детально механизмы административной амнистии, потому что на сегодняшний день в Кодексе эти механизмы прописаны очень поверхностно, фрагментарно. Судьба этого нашего приложения мне пока неизвестна", - сказал Федотов.

По его словам, уголовную амнистию предлагается провести "в традиционном виде". "То есть это женщины, имеющие малолетних детей, пожилые люди", - уточнил он.

Об амнистии

Ранее сообщалось, что Федотов предложил провести к столетию Октябрьской революции 1917 года как административную, так и уголовную амнистию. Об обращении СПЧ к главе государства с предложением провести административную амнистию и приурочить ее к столетию Октябрьской революции Федотов также рассказал газете "Коммерсантъ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что Кремль пока не определился со своим отношением к этой идее.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В форуме участвуют более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

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