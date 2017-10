Отмечается, что такой темп роста обеспечивают игры для мобильных телефонов и смартфонов

По словам Яранцева, игровой рынок включает в себя три составляющие: мобильные игры, игры для персональных компьютеров и игры для консолей. Каждый элемент сейчас представляет собой примерно треть рынка, уточнил он.

"В первую очередь рост сейчас обеспечивают мобильные платформы, поскольку растет число мобильных телефонов и смартфонов", - отметил вице-президент Wargaming.

Рост мобильной составляющей рынка игр замедлится ориентировочно к 2020 году, "когда все, кто хотел, купят себе мобильные телефоны", считает Яранцев. "Дальше люди будут менять старые телефоны на новые - но прирост базы пользователей уже замедлится", - отметил он. Также к 2020 году снизятся темпы роста и всей игровой индустрии, считает эксперт.

В ходе панельной дискуссии "Тренды будущего: что дальше?" Яранцев рассказал, что игровая индустрия в целом в мире составляет порядка $100 млрд и растет ежегодно на 10-15%. "Россия не очень сильно отстает от мировых темпов роста. Очень быстро сейчас растет Азия", - пояснил он ТАСС. Темпы роста российского игрового рынка сопоставимы с показателями Европы, рынок игр в Азии растет примерно на 15% в год, уточнил Яранцев. "Суммарно в игры играет более 2 млрд человек на Земле, это число растет с каждым годом", - оценил он.

Компания Wargaming.net была основана в 1998 году. Один из сооснователей - Виктор Кислицын - занимает должность директора компании. Основной проект Wargaming - многопользовательская игра World of Tanks - был запущен в 2010 году. Впоследствии он стал часть игрового мира, наряду с World of Warplanes и World of Warships. Штаб-квартира Wargaming расположена на Кипре, центры разработок - в Минске (основной), Киеве, Санкт-Петербурге, Сиэтле, Чикаго, Балтиморе, Сиднее, Хельсинки и Праге.

Киберспорт официально был признан в России в 2016 году. Сейчас это направление включено в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта.

