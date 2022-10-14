Сергей Михайлов подчеркнул, что современный журналист должен быть мультифункционален - уметь снимать видео и фото, писать тексты, делать выводы, владеть иностранными языками

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Развитие технологий сильно влияет на журналистику, и СМИ должны идти в ногу со временем, несмотря на все возрастающие требования к представителям этой сферы, заявил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов на XXIII заседании Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ).

Участники XXIII заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ обсудили в понедельник современные тенденции агентской журналистики, в том числе проблему распространения фейковой информации в социальных сетях.

Гендиректор ТАСС подчеркнул, что современный журналист должен быть мультифункционален: снимать видео, фото, писать тексты, уметь делать выводы, быть оперативным и грамотным, владеть иностранными языками. "Требования к журналистам будут колоссальными. Развитие разного рода технологий будет сильно влиять на журналистику. Уже сегодня много делают роботы, и роботы, конечно, в простых историях будут во многом подменять журналистов, но не тех, которые делают массу эксклюзивов", - отметил он.

Михайлов отметил роль клиентов информагентств в развитии журналистской сферы. "Речь идет не только о наших клиентах-подписчиках - газеты, журналы, телевидение, но и о простых читателях, которые присутствуют в интернете. Если они будут в соцсетях, мы должны быть в соцсетях, если они будут в космосе, мы будем в космосе. Это самое главное, это будет влиять на все тенденции в России и в странах СНГ в зависимости от темпов развития", - сказал он.

Не допускать дефицита надежной информации

"Мы тоже сталкиваемся с такой проблемой, что социальные сети убивают сегодня реальную журналистику, реальный фактаж. Мы видим, что есть наступление фейковой информации, есть, скажем так, тенденция, когда аудитория предпочитает какой-то хайп, а не какие-то реальные факты, поэтому нам тоже приходится все больше уходить в эту виртуальную среду, чтобы не допускать дефицита надежной информации", - сказал участник Совета, директор Международного информационного агентства "Казинформ" Аскар Умаров.

Он сообщил, что агентство имеет официальные страницы во всех популярных в Казахстане соцсетях и отмечает растущее число подписчиков. "Казинформ" тестирует новый формат "Live", когда на массовых мероприятиях популярные люди выходят в прямой эфир и рассказывают о происходящем. Умаров отметил, что такой формат сочетает в себе жанр телевизионного стендапа и популярного формата соцсетей. Он подчеркнул, что новый проект стал пользоваться успехом у молодежи Казахстана.

Информационное взаимодействие

В заседании информационного совета СНГ приняли участие руководители государственных информационных агентств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, России, и Таджикистана. Мероприятие приурочено к открывшемуся XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Участники Информасовета СНГ посетили торжественное открытие фестиваля и осмотрели экспозицию.

Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. Его деятельность нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.