Интернет делает книгу ближе

Несмотря на развитие альтернативных источников развлечения, в своей основе они все равно имеют литературу

"Современные технологии, с одной стороны, отнимают у нас читателя, потому что идет конкуренция за время читателя, и тут, помимо книг, есть и другие альтернативы и их с каждым годом становится все больше, но, с другой стороны, они делают книгу ближе к читателю, в первую очередь за счет ее доступности, потому что электронный формат позволяет книгу держать на расстоянии одного клика. Это важно с учетом проблемы инфраструктуры чтения книжек в магазинах и библиотеках, которые есть в нашей стране. Да и по цене электронная книга значительнее доступнее бумажной", - сказал президент издательской группы "АСТ" Олег Новиков.

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Современные технологии, Интернет и различные устройства делают книги доступнее для молодежи, тем сам привлекая ее к чтению литературы. Несмотря на развитие альтернативных источников развлечения (кино, компьютерные игры), в своей основе они все равно имеют литературу, считают эксперты. Об этом они говорили, представляя программу интерактивной площадки "Библиотека будущего. Литература и чтение" в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Он добавил, что именно благодаря современным технологиям, форматам и устройствам чтение книг становится модным в молодежной среде. "Сегодня вопросы литературы как никогда актуальны в молодежной среде. Меняется поколение, меняется контент, его представление. Сейчас чтение снова становится модным в молодежной среде, в многом, конечно, благодаря технологическим устройствам, новым форматам, Интернету", - объяснил он.

С ним согласен писатель Сергей Лукьяненко, по мнению которого молодежь России действительно сейчас активно читает. "При этом читает не только популярную литературу, но и серьезные книги, классику и т. д. Оказалось, что среди молодежи есть постоянный интерес к базисным фундаментальным литературным произведениям", - рассказал он.

Писатель заметил, что некоторое время назад были опасения, что традиционная бумажная книга "потеряется в море всевозможных развлечений и информации". "К счастью, на мой взгляд, эти опасения не оправдались, потому что книга- текст, она всегда лежит в основе всех современных развлечений, и невозможно создание кино, компьютерной игры без глубокой литературной основы в виде книги или сценария", - пояснил Лукьяненко.

Интернет делает книгу ближе

Также, по мнению Новикова, современные технологии, в частности Интернет, играют важную роль в помощи читателям выбрать книгу, соответствующую их запросам. Он напомнил, что в РФ ежегодно выходит около 100 тыс. книг. "Сегодня с помощью поисковиков и сетевых литературных ресурсов можно получить рекомендацию. Кроме того, в свое время была проблема, что "толстые журналы" ушли, значительно сократилась серьезная литературная критика, но ей на смену пришли блогеры, так или иначе пишут о литературе около 200 блогеров", - говорит он.

В то же время Новиков считает, что важной частью в развитии чтения литературы остаются школьные уроки, "любовь к чтению, которая прививается в школе знакомством с классической литературой". При этом, по словам генерального директора корпорации "Российский учебник" Александра Брычкина, процесс школьного образования, в том числе литературного, сейчас также переживает трансформацию.

"Мы видим, что будущее образования связано с тем, что большие данные будут основой образования, мы сможем получать лучшие образовательные результаты за счет того, что будем обрабатывать огромные массивы цифровых данных относительно того, каким образом каждый ученик проходит через свою индивидуальную образовательную траекторию, как и каким образом ему лучше давать образовательный контент, который приедет к тем или иным результатам, нужным для образовательной системы в целом", - уверен он.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.