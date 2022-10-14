Международная повестка

Вызовом для организаторов стало прибытие на фестиваль незарегистрированных участников

На двух встречах участников ВФМС с главой российского Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым был аншлаг. Пришедшие первыми заняли все стулья, остальные желающие заполнили проходы залов. Министру пришлось ответить на множество вопросов российской и иностранной молодежи, касавшихся всех аспектов международных отношений. Ситуация на Ближнем Востоке, роль США в глобальном мире, обострения ситуации вокруг КНДР вызвали живой интерес у участников встречи.

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Международная политика, борьба с фейковыми новостями и открытие джазового фестиваля стали ключевыми событиями уходящего дня на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), который проходит в Сочи. Вызовом для организаторов стало прибытие на фестиваль незарегистрированных участников.

Отвечая на вопрос немецкой студентки об экономических санкциях Евросоюза, Лавров высказал мнение, что Россия и ЕС одинаково заинтересованы в их снятии и выразил уверенность в том, что в скором времени это должно произойти.

Кроме того, Лавров предупредил об опасности роста неонацистских настроений и агрессивной русофобии в ряде стран - членов Европейского союза. В тоже время он высоко оцениль роль ВФМС в укреплении доверия и взаимопонимания между странами и народами. "Это является хорошей возможностью компенсировать то, что пока не удается сделать политикам на взрослом уровне", - добавил он.

В свою очередь, выступавшая на одной из площадок ВФМС помощник Генерального секретаря ООН Сихан Султаноглу напомнила, что в 2015 году мировые лидеры на Генассамблее ООН утвердили 17 Целей устойчивого развития, расчитанных до 2030 года. Один из пунктов касается глобального партнерства между странами и народами. По ее словам, молодые люди должны стать той силой, которая будет менять мир."Мы полагаемся на вас в вопросе реализации этих целей, что вы сделаете мир лучше", - добавила она.

Программа по заявкам

Колоссальный интерес участников к дискуссионной программе ВФМС отметил и первый замруководителя администрации президента РФ, глава российского оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко на состоявшемся во время ВФМС XXIII заседании Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ.

Кириенко связал внимание участников к мероприятиям фестиваля с тем, что программа формировалась, исходя из интересов молодежи. Он отметил, что в программу ВФМС вошли разнообразные вопросы, начиная от робототехники и криптовалют до социальной политики, медицины и экономики.

В свою очередь, присутствовавший на этом заседании генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов напомнил, что группа One Republic, которая выступила на церемонии открытия, была также выбрана при помощи голосования. В то же время Михайлов признался, что предпочел бы видеть на церемонии Элтона Джона. "Знаете, видимо, мы с вами несколько выпадаем из возраста молодежи, которая голосовала", - с улыбкой ответил Кириенко Михайлову.

Превышение квоты в разы

Настоящим вызовом для организаторов стал приезд на ВФМС незарегистированных участников в дополнение к тем, кто получил официальные приглашения. В результате вместо плановых 20 тыс. на фестиваль уже приехали около 24 тыс. человек, и это не окончательная цифра. По расчетам организаторов, общее количество участников может составить 25 тыс.

Как рассказал журналистам Кириенко, часть делегаций незначительно превысили свои квоты, в отдельных случаях квота была превышена в разы. Например, от Непала вместо 70 человек приехали 290, уточнил он.

После консультаций со Всемирной федерацией демократической молодежи (ВФДМ) было принято решение разместить дополнительных гостей. Для этих целей было решено подключить дополнительные гостиницы, а также расширить перерывы на обед и ужин, сообщил Кириенко.

День Америки

Понедельник на фестивале был посвящен Америке. В частности, молодой перуанский экомист по имени Хуан Ленин Арге и его земляк Хосе Эдуардо Бендесу Гутар на национальном инструменте - лютне чаранго и укулеле исполнили "Катюшу". Сыграть эту популярную композицию им помог участник делегации комсомола Самарской области Борислав Касаткин.

Международный музыкальный коллектив привлек десятки зрителей, которые с интересом слушали песни и снимали выступление на мобильные телефоны, а перуанцы и самарец одну за другой на ходу подбирали на инструментах русские песни.

В честь дня Америки в медиацентре расположились несколько команд аниматоров, одетых в ковбоев, гангстеров, индейцев, а также национальные костюмы народов Южной Америки. Аниматоры предлагали участникам разучить традиционные танцы этого континента, а также принять участие в шуточных конкурсах. В частности, приехавшим на ВФМС предлагалось поиграть в футбол в биноклях.

"На самом деле это очень сложно, футбольный мяч, который находится у ног, из-за бинокля кажется очень далеким, и его даже не так-то просто разглядеть", - рассказал ТАСС один из аниматоров, проводивших этот конкурс. "В Америке есть много разных оригинальных игр, почему бы не быть и футболу в биноклях", - добавил другой аниматор.

Игра пользовалась популярностью как у российских студентов, так и у иностранцев. Участник из Сирии Вэжд Мансур рассказал ТАСС, что конкурс ему понравился. "Было сложно попасть ногой по мячу, хотя в обычный футбол я играю хорошо", - сказал он.

"Ленин такой молодой"

Открывая во вторник панельную дискуссию, посвященную столетию Октябрьской революции, глава КПРФ Геннадий Зюганов поделился, что лично для него участие в этом фестивале "является большим праздником". Бессменный лидер коммунистов рассказал, что на фестивале ему особенно понравились "стенды, посвященные Владимиру Ленину, Фиделю Кастро и Эрнесто Че Геваре".

Среди иностранных гостей выделялось своей эмоциональностью выступление первого секретаря ЦК Союза молодежи КНДР Чен Ён Нама, который заявил, что благодаря "Октябрьской революции на Земле осуществлено идеальное общество".

"В более четверти регионов Земли установлен социалистический строй. Это ясно доказывает, что социалистическая идея - самая справедливая идея, и социализм имеет несравнимое превосходство над капитализмом", - с уверенностью сказал представитель северокорейской делегации.

В честь приближающегося столетия революции Зюганов вручил гостям памятные медали. Памятным знаком отметили, в том числе, президента ВФДМ Николаса Пападимитриу, а также дочь Эрнесто Че Гевары - Алейду Гевару Марч, во время награждения которой зал встал, начал аплодировать и скандировать "Куба! Куба!", ускоряя темп аплодисментов.

Рэп-батл и джазовый фестиваль

Культурная жизнь Всемирного фестиваля молодежи и студентов продолжает поддерживать разнообразие стилей и направлений. Так, на "Медалс плазе" прошел джазовый фестиваль Sochi Jazz Festival. На главную сцену ВФМС вышли Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, группы трубача Вадима Эйленкрига и тромбониста Сергея Долженкова, трио пианиста Олега Аккуратова, британский певец Тони Момрель со своей командой и другие.

Площадка уличной культуры More Jam в понедельник провела первую серию рэп-батлов.

"У нас формат фристайл-батла - участники показывают мастерство импровизации на заданную тему. Крупные фристайлеры RE-pac (Рэпак) и Moonstar (Мунстар) собрали команду из своих учеников, которые батлятся между собой", - рассказала ТАСС креативный продюсер More Jam Сабина Чагина.

Ежедневно на площадке будут проходить две-три встречи, а 20 октября встретятся две больших команды - сборные российских и иностранных фристайлеров. Участники Фестиваля молодежи и студентов также могут попробовать свои силы в речитативе.

Массовый забег и спорт будущего

Утром около 3,5 тыс. участников фестиваля приняли вышли на старт забега на 2017 метров, который прошел по трассе "Формулы-1" в Олимпийском парке. В нем приняли участие представители 73 стран мира, по желанию они могли преодолеть на один круг больше, причем результаты на четырехкилометровой дистанции шли в официальный зачет.

Старт забегу дал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков и глава общественного совета Минспорта России Александр Попов, а медиалидером и непосредственным участником забега стала генеральный продюсер канала "Матч ТВ" Тина Канделаки.

После забега все они приняли участие в сессии на тему "Классика или новая волна: каким будет спорт будущего". В обсуждении также приняли участие российский гроссмейстер Сергей Карякин и трехкратный олимпийский чемпион по греко- римской борьбе Александр Карелин.

О фестивале

Открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов стоялось 15 октября в Олимпийском парке Сочи. В субботу в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС.

В работе фестиваля принимают участие представители из 186 государств в возраст от 18 до 35 лет. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.