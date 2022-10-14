Самые известные спортсмены России рассказали участникам молодежного форума о своем понимании олимпийских ценностей
СОЧИ, 16 октября /ТАСС/. "Олимпийский патруль" под руководством главы Олимпийского комитета России Александра Жукова прошел в Сочи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Перед участниками молодежного форума выступили трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, а также двукратная олимпийская чемпионка по волейболу кубинка Юмилка Руис Луасес.
Именитые спортсмены поделились с участниками молодежного форума интересными историями в своей карьере в призме олимпийских ценностей - стремлении к совершенству, уважении, дружбе и принципе честной игры, а также рассказали о своем понимании философии спорта.
Кубинка призналась, что ей пришлось пройти момент преодоления в связи с небольшим для волейбола ростом. "Это было очень непросто, моего роста не хватало для атакующих ударов - он составляет 1 м 79 см, но я должна была преодолеть эту сложность во что бы то ни стало", - рассказала волейболистка, высота атаки которой сейчас составляет 329 см. Она также является обладательницей рекорда России, заработав 53 очка в одном матче (за команду "Уралочка" - прим. ТАСС).
Рост стал препятствием и для Карелина. Он рассказал, что крупные габариты поначалу ему мешали.
"Я был очень крупный и некоординированный, когда начал тренироваться в 1981 году, - признался Карелин. - Сначала были три тренировки в неделю, когда начало получаться - пять, но когда я попал в самую сильную команду мира по борьбе, тренировался уже три раза шесть дней в неделю, в воскресенье два раза в день. В спорте слишком много тренировок не бывает, ведь говорят - найди время, а не оправдание, и тогда твои возможности увеличатся".
Попов рассказал, что стремление к совершенству для него начиналось с преодоления утреннего нежелания подниматься с кровати на тренировку. "В тот момент, когда надо себя заставлять вытаскивать с кровати, и начинает коваться результат. Трудно первые три-пять дней, а дальше открываются ворота в бесконечное счастье, которое дарит спорт", - уверен четырехкратный олимпийский чемпион, который в ходе тренировок проплывал в день до 19 км.
"Я плавал короткие дистанции по 50 или 100 м, и один коллега мне сказал, что на "полтинник" особо тренироваться не надо. Я ему соответствующе ответил, до сих пор не разговариваем. Однажды я проплыл за неделю 96 км", - рассказал он.
Карелин подчеркнул в беседе с молодежью, что россияне представляют нацию победителей. "Самое главное - уважать победные традиции нашей страны, - уверен Карелин. - Мы нация победителей, и это ни для кого не секрет - ни для тех, кто живет в нашей стране, ни для тех, кто наблюдает за нами извне. Это сознание и дисциплинирует нас, и делает нас сильнее".
"А еще я хотел бы сказать об уважении к тренеру. Не надо забывать вставать, когда твой тренер входит в зал", - добавил он.
Также Карелин привел пример Попова, который остался со своим тренером Геннадием Турецким, когда тот переехал работать в Австралию. "Саша поехал за Турецким в Австралию, но ни шагу с тумбочки за чужую державу не сделал", - напомнил Карелин.
В качестве самого яркого примера дружбы в спорте глава ОКР привел взаимоотношения знаменитых легкоатлетов - темнокожего американца Джесси Оуэнса, завоевавшего четыре золотые медали Олимпиады в фашистской Германии в 1936 году, и немца Карла Людвига Лонга.
"Гитлер был в ярости, когда Оуэнс выигрывал свои награды, а главным его соперником был Лонг, который первым его поздравил на глазах фюрера, - рассказал Жуков молодым слушателям. - Их дружба продолжалась несмотря на расовую ненависть, войну, где американцы и немцы воевали по разные стороны. Они переписывались, и в 1943 году, когда Лонг был в армии, он в письме попросил Оуэнса быть свидетелем на свадьбе своего сына, если сам он погибнет на войне. Так и случилось, и Оуэнс выполнил его просьбу".
Попов рассказал, что до сих пор дружит и общается с австралийскими пловцами, с которыми работал за границей. "Мы проработал бок о бок больше шести лет, и общаемся сейчас - ничего не изменилось. Хороший спортсмен отличается тем, что в любое время дня и ночи может проснуться и показать свой лучший результат. Так и в дружбе - в любой момент ты можешь найти поддержку и понимание друга, ведь крепость дружбы не определяется частотой встреч, она определяется частотой взаимоотношений".
Карелин пошутил, что с ним дружить невыгодно. "Со мной дружить вообще невыгодно, ведь мой самый любимый прием - прием пищи, и в застолье шансов обойти меня немного. Но если говорить серьезно, дружба не пустой звук, она имеет немногословное, но буквальное звучание. Я хочу сказать о борцовском братстве - если ты приезжаешь в любую точку мира и видишь людей со сломанными ушами, то сразу понимаешь, что все будет в порядке и ты не останешься без внимания и поддержки", - заметил борец.
Говоря о принципе честной игры, Жуков напомнил гостям международного молодежного фестиваля о чемпионате мира 1962 года по футболу. "В то время наша сборная была одной из сильнейших в мире, тогда мы играли с хозяевами турнира чилийцами, и наша команда забила гол. Но капитан сборной Игорь Нетто сказал судье, что мяч был забит неправильно - он пролетел через дырку в сетке. Гол тогда отменили, наши проиграли, но это был поступок настоящего спортсмена, понимающего, что настоящая победа добывается только в честной борьбе", - подчеркнул президент ОКР.
Карелин в свою очередь отметил - чем сложнее схватки, тем почетнее победа. "Но есть еще один постулат - если ты борешься с заведомо слабым соперником, ты не должен его унизить своей победой. Не надо производить впечатление на публику, нужно выйти и спокойно положить его на лопатки", - рассказал Карелин, обладатель премии fair play Олимпийского комитета России.
Он напомнил реакцию бразильских волейболистов на возможный неприезд на Игры в Рио-де-Жанейро россиян. "Тогда те, кого мы лишили победы на Играх в Лондоне, заявили - если русские не приедут, наша победа не будет полноценной. Ведь каждая победа для настоящего спортсмена должна быть кристально честной и чистой. Все помнят не только отблеск, но и запах каждой медали", - убежден трехкратный олимпийский чемпион.
"Олимпийский патруль" - всероссийский спортивно-образовательный проект Олимпийского комитета России, стартовавший в июле 2014 года на территории крупнейших детских центров России. В период с 2014 по 2017 год в проекте приняло участие уже более 130 тысяч человек и около 200 знаменитых спортсменов - олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира.
Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялось 15 октября в сочинском Ледовом дворце "Большой", закроется фестиваль 22 октября. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.