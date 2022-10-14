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Самые известные спортсмены России рассказали участникам молодежного форума о своем понимании олимпийских ценностей

СОЧИ, 16 октября /ТАСС/. "Олимпийский патруль" под руководством главы Олимпийского комитета России Александра Жукова прошел в Сочи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Перед участниками молодежного форума выступили трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, а также двукратная олимпийская чемпионка по волейболу кубинка Юмилка Руис Луасес. Именитые спортсмены поделились с участниками молодежного форума интересными историями в своей карьере в призме олимпийских ценностей - стремлении к совершенству, уважении, дружбе и принципе честной игры, а также рассказали о своем понимании философии спорта. Стремление к совершенству Кубинка призналась, что ей пришлось пройти момент преодоления в связи с небольшим для волейбола ростом. "Это было очень непросто, моего роста не хватало для атакующих ударов - он составляет 1 м 79 см, но я должна была преодолеть эту сложность во что бы то ни стало", - рассказала волейболистка, высота атаки которой сейчас составляет 329 см. Она также является обладательницей рекорда России, заработав 53 очка в одном матче (за команду "Уралочка" - прим. ТАСС). Рост стал препятствием и для Карелина. Он рассказал, что крупные габариты поначалу ему мешали.

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"Я был очень крупный и некоординированный, когда начал тренироваться в 1981 году, - признался Карелин. - Сначала были три тренировки в неделю, когда начало получаться - пять, но когда я попал в самую сильную команду мира по борьбе, тренировался уже три раза шесть дней в неделю, в воскресенье два раза в день. В спорте слишком много тренировок не бывает, ведь говорят - найди время, а не оправдание, и тогда твои возможности увеличатся". Попов рассказал, что стремление к совершенству для него начиналось с преодоления утреннего нежелания подниматься с кровати на тренировку. "В тот момент, когда надо себя заставлять вытаскивать с кровати, и начинает коваться результат. Трудно первые три-пять дней, а дальше открываются ворота в бесконечное счастье, которое дарит спорт", - уверен четырехкратный олимпийский чемпион, который в ходе тренировок проплывал в день до 19 км. "Я плавал короткие дистанции по 50 или 100 м, и один коллега мне сказал, что на "полтинник" особо тренироваться не надо. Я ему соответствующе ответил, до сих пор не разговариваем. Однажды я проплыл за неделю 96 км", - рассказал он. Уважение Карелин подчеркнул в беседе с молодежью, что россияне представляют нацию победителей. "Самое главное - уважать победные традиции нашей страны, - уверен Карелин. - Мы нация победителей, и это ни для кого не секрет - ни для тех, кто живет в нашей стране, ни для тех, кто наблюдает за нами извне. Это сознание и дисциплинирует нас, и делает нас сильнее". "А еще я хотел бы сказать об уважении к тренеру. Не надо забывать вставать, когда твой тренер входит в зал", - добавил он. Также Карелин привел пример Попова, который остался со своим тренером Геннадием Турецким, когда тот переехал работать в Австралию. "Саша поехал за Турецким в Австралию, но ни шагу с тумбочки за чужую державу не сделал", - напомнил Карелин. Дружба В качестве самого яркого примера дружбы в спорте глава ОКР привел взаимоотношения знаменитых легкоатлетов - темнокожего американца Джесси Оуэнса, завоевавшего четыре золотые медали Олимпиады в фашистской Германии в 1936 году, и немца Карла Людвига Лонга. "Гитлер был в ярости, когда Оуэнс выигрывал свои награды, а главным его соперником был Лонг, который первым его поздравил на глазах фюрера, - рассказал Жуков молодым слушателям. - Их дружба продолжалась несмотря на расовую ненависть, войну, где американцы и немцы воевали по разные стороны. Они переписывались, и в 1943 году, когда Лонг был в армии, он в письме попросил Оуэнса быть свидетелем на свадьбе своего сына, если сам он погибнет на войне. Так и случилось, и Оуэнс выполнил его просьбу".

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