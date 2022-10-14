XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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17 октября, 11:03
Захарова рассказала, как искать объективные СМИ "бабушкиным методом"
© Петр Зуев/ТАСС

Официальный представитель МИД заявила, что ее метод можно также использовать и для оценки прошедших событий

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) рецептом поиска объективных СМИ и журналистов.

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"Как же нащупать ваш источник информации? Мне кажется, это сделать очень просто, есть один совет... читайте больше о том, что происходит, и отмечайте, как наши бабушки делали, которые были далеки от средств массовой коммуникации в современном понимании. Они делали вырезки из газет, в основном это касалось темы здоровья или как выращивать какие-нибудь семена", - сказала Захарова.

Она призвала сохранять ссылки на статьи и запоминать авторов, сделавших прогнозы, а спустя некоторое время сравнивать прогнозы, с тем, что произошло.

По словам Захаровой, этот метод также можно использовать и для оценки прошедших событий. "Вспомните Ирак, большинство западных СМИ писали, что агрессия была обоснованной, тоже самое по Сирии", - отметила она, напомнив, что были и СМИ, которые писали об обратном.

"Ищите материалы, находите авторов, которые на деле будут доказывать, что их прогнозы сбываются, а их оценки верны", - заключила Захарова.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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