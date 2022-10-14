Член НОК Сирии: футбол в стране отодвинул политику на второй план перед матчем сборной

Сборная Австралии 10 октября в дополнительное время одержала победу над командой Сирии со счетом 2:1 в ответном матче четвертого раунда отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года

СОЧИ, 17 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов, Вероника Советова/. Тема возможного выхода сборной Сирии по футболу на чемпионат мира 2018 года в России отодвинула на второй план политические события в стране. Об этом ТАСС в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов рассказал член исполкома Олимпийского комитета Сирии Ибрахим Абазид.

Сборная Австралии 10 октября в дополнительное время одержала победу над командой Сирии со счетом 2:1 в ответном матче четвертого раунда отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года и вышла в стыковые матчи за право сыграть на турнире. Первая игра между командами завершилась вничью - 1:1.

"Страна очень сильно переживала это поражение, вы не представляете, что творилось в Сирии перед матчем, - сказал Абазид. - Все каналы начинали свои выпуски с новостей спорта. Даже выступления президента отошли на второй план, хотя в нашей стране обычно политика - самое главное. Ведущие на телевидении одевались только в форму национальной сборной, даже когда речь шла о политике".

Член исполкома НОК отметил, что сейчас в Сирии футболом занимаются не менее 300 человек.