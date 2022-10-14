Минобрнауки: работодатели смотрят на наличие организационного опыта у молодых соискателей

Директор департамента госполитики Минобрнауки отметил, что практически в каждом вузе существует система, позволяющая получить навыки организационной деятельности
СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Работодатели все чаще ищут среди кандидатов на должность не только выпускников с хорошими оценками в дипломе, но и с опытом организационной деятельности. Об этом заявил во вторник директор департамента госполитики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки Игорь Михеев в рамках мастер-класса "Лидер у лидеров: как быть востребованным выпускником" на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
"Работодатели сейчас оценивают людей не только по диплому и тем оценкам, которые в этом дипломе указаны. Еще и по тому, как у того или иного претендента на вакансию представлен организационно-управленческий опыт", - отметил Михеев. По его словам, на федеральном уровне удалось создать систему, которая позволяет получить такие навыки практически в каждом вузе.
"Студенты могут найти, где себя применить: есть студенческие строительные отряды, педагогические отряды, есть много разных направлений. Вы можете себя реализовать, обучить себя основным вещам с точки зрения управления, своей внутренней ответственности и самоорганизации, потому что, как показывает практика, это основа основ", - считает Михеев.
Он добавил, что когда человек может организовать не только себя, но и людей вокруг, он может претендовать на новые задачи и поручения и перейти на следующий уровень в своей деятельности. "Где, как не в институте, не в общественных организациях и структурах такие навыки получать", - заключил директор департамента.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.