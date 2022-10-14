Минобрнауки: работодатели смотрят на наличие организационного опыта у молодых соискателей

Директор департамента госполитики Минобрнауки отметил, что практически в каждом вузе существует система, позволяющая получить навыки организационной деятельности

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Работодатели все чаще ищут среди кандидатов на должность не только выпускников с хорошими оценками в дипломе, но и с опытом организационной деятельности. Об этом заявил во вторник директор департамента госполитики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки Игорь Михеев в рамках мастер-класса "Лидер у лидеров: как быть востребованным выпускником" на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Работодатели сейчас оценивают людей не только по диплому и тем оценкам, которые в этом дипломе указаны. Еще и по тому, как у того или иного претендента на вакансию представлен организационно-управленческий опыт", - отметил Михеев. По его словам, на федеральном уровне удалось создать систему, которая позволяет получить такие навыки практически в каждом вузе.