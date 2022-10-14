Минобрнауки: иностранным выпускникам-отличникам вузов РФ будет легче получить гражданство

Россия занимает шестое место в мире по числу иностранных студентов, уточнили в ведомстве

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Процедура получения гражданства РФ для иностранных граждан, которые с отличием закончили российский вуз и готовы остаться работать в России, будет упрощена. Об этом заявил во вторник статс-секретарь - замглавы Минобрнауки Павел Зенькович в рамках ток-шоу "Сделано в России! Продвижение российских вузов за рубежом" на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Сейчас мы с коллегами из МВД, потому что это их епархия, выполняем поручение правительства. Если есть иностранцы, которые с отличием закончили наш вуз и решили остаться в нашей стране, то у них будет упрощенная процедура получения гражданства", - сказал Зенькович, добавив, что конкретные предложения уже прорабатываются в МВД.

"Надо пройти между Сциллой и Харибдой: сделать так, чтобы те, кто приезжает учиться в Россию с хорошими намерениями, приезжали и испытывали минимум трудностей при въезде и при своем пребывании здесь, но при этом не допустить, что этим (упрощенным) режимом воспользовались люди, которые к нашей стране относятся как минимум враждебно", - подчеркнул замминистра.

Кроме того, Зенькович сообщил, что Минобрнауки считает возможным разрешить иностранным студентам подготовительных факультетов не возвращаться за продлением визы в свою страну перед зачислением на первый курс.

"В Государственной думе завтра в первом чтении, я как раз завтра вернусь в Москву, будет обсуждаться законопроект. Он касается студентов, которые приезжают по квоте в Российскую Федерацию. Планируется, что, закончив подфак (подготовительный факультет), они не должны будут возвращаться в свою страну продлевать визу, как сейчас они это делают. Мы надеемся, что законодатели нас поддержат", - сказал Зенькович.

По данным Минобрнауки, Россия занимает шестое место в мире по числу иностранных студентов - сегодня в стране их обучается 240 тысяч. Приток студентов из других стран приносит в бюджет $1,5 млрд. Согласно приоритетному проекту "Экспорт образования", к 2025 году число иностранных студентов увеличится до 710 тыс., а доход от них вырастет до $5-6 млрд.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.