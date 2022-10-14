АЭС в Египте

Группа студентов из 20 человек по завершении трехлетнего обучения в Египте отправится в Томский политехнический университет

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Томский политехнический университет (ТПУ) и Египетско-российский университет в 2020 году выпустят первых специалистов для эксплуатации атомных электростанций в Египте, сообщил ТАСС во вторник проректор ТПУ Юрий Боровиков в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"Мы набрали группу из 20 человек, это египтяне. Сейчас они учатся в Каире, весной приедут в Томск. Египетско-российский университет пока только с нами в России заключил такое соглашение", - сказал он, отметив, что первая группа будет выпущена в 2020 году.

По его словам, к моменту приезда в Россию группа завершит трехлетнее обучение по программе в Египте, после этого еще 2,5 года студенты будут обучаться в Томске по специальности "Атомные электростанции: проектирование, эксплуатация, инжиниринг". "В Каире - базовая подготовка, которая соответствует их направлению, часть общетехнических дисциплин. А все по специальности - в Томске", - пояснил Боровиков.

Собеседник отметил, в итоге по совместной программе российского и египетского вузов будут подготовлен эксплуатирующий персонал для атомной электростанции.

Томский политех, старейший технический вуз в азиатской части России, обеспечивает кадрами ядерную отрасль России. Это единственный вуз в стране, имеющий собственный работающий исследовательский ядерный реактор, на котором обучаются студенты.

Египетско-российский университет был открыт в городе- спутнике Бадр в пригороде Каира в 2006 году, и в 2011 году состоялся первый выпуск бакалавров. Учебные программы этого частного университета являются результатом академического и научного сотрудничества с рядом вузов России. Хотя обучение проводится на английском языке, все студенты изучают русский язык и проходят практику в российских учебных заведениях. В настоящее время в "русском университете" действуют инженерный, фармакологический и стоматологический факультеты.

АЭС в Египте

Египет вплотную подошел к строительству первой в стране АЭС на побережье Средиземного моря. Межправительственное соглашение о строительстве первой АЭС в Египте по российским технологиям Москва и Каир подписали в ноябре 2015 года. Стороны договорились, что АЭС будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт, запуск первого блока АЭС намечен на 2024 году. Общая стоимость проекта оценивается в $30 млрд.

В настоящее время контракт между Росатомом и правительством Египта на строительство атомной станции еще не подписан. Ранее глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачев заявлял, что госкорпорация рассчитывает подписать контракт на строительство АЭС "Дабаа" в Египте уже в этом году и уже готовится к старту строительства АЭС в Египте.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.