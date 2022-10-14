Звездная болезнь - для однодневок

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Олимпийском парке в Сочи с 15 по 22 октября

Паралимпиец Петушков считает, что "и в спорте, и в жизни необходимо прислушиваться к себе". А Морозов отметил, что большинство спортсменов параллельно с тренировками получают высшее образование. "С образованием и мозгами у нас нормально", - отметил он.

"Когда спортсмен выигрывает медаль, это не только "физуха", но и мозги. Я выигрывала благодаря тактике, расчету, математическим подсчетам. Тренируя тело, мозги тренируют параллельно. Самообразование, кстати, тоже никто не отменял. Сложился стереотип, что спортсмены тупые, нет, мы умные, и иногда намного умнее некоторых", - заявила легкоатлетка.

Спортсмены рассказали, как бороться со звездной болезнью, страхом тренировать не только тело, но и ум, а также о своем отношении к модным тенденциям. По мнению гостей сессии, без натренированного интеллекта и тактики победы в спорте немыслимы. Так, Елена Исинбаева в общении с молодежью заметила, что ставила рекорды не только за счет физических кондиций, но и благодаря четким математическим расчетам.

СОЧИ, 17 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские спортсмены обсудили с гостями и участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи (ВФМС) роль интеллекта в спорте в ходе сессии "От мысли к действиям: легенды вдохновляют". В сессии приняли участие вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию молодежного хоккея Алексей Морозов, шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, модератором встречи выступила генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки.

Елена Исинбаева на вопрос участников сессии о звездной болезни не стала отрицать факт ее наличия в жизни спортсменов. По ее мнению, у каждого атлета должен быть человек, который вовремя его одернет.

"Конечно, звездная болезнь есть, и в этот момент важно, кто находится рядом с вами. Мне повезло - рядом были мои родители и тренер, который вовремя мне объяснил: блистай, но станешь однодневкой. Хочешь стать легендой - забудь успех и паши дальше. С победой ты остаешься прежним работягой, а звездная болезнь заключается в отношении болельщиков, не создавайте себе кумиров, стремитесь сами достигать вершин", - отметила Исинбаева.

Алексею Морозову вылечиться от звездной болезни помогали его товарищи по команде. А Роман Петушков рассказал, что "в сборной изначально было правило, что "звездных" в ней не будет, заснул на лаврах, считай, все пропало".

Карелин, в свою очередь, посоветовал: "Даже не пытайтесь этим заболеть, иначе сразу станете уязвимым сегодня, смешным завтра".

Бывший борец дал молодежи еще один совет - беречь свое время, правильно распределяя его между нагрузками и погружением в гаджеты. "У меня к современной молодежи лишь одна претензия - вы бездарно разбрасываетесь своим свободным временем. Я никогда не противопоставляю физическую активность виртуозности владения тем, что вы постоянно носите в руках - нужно уметь и то, и другое. Но когда вы перебарщиваете, погружаясь в этот целлулоидный мир, вы себя обворовываете", - сказал Карелин.

Исинбаева призналась, что боится высоты

На вопрос модератора сессии Канделаки о страхах, обладательница нескольких мировых рекордов в прыжках с шестом Исинбаева призналась - она не всегда справлялась со страхом высоты. "Прыгать страшно, особенно я это почувствовала после рождения ребенка, когда готовилась к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, ведь можно упасть не на маты, а на дорожку. Помню, когда установила рекорд 5,01 в Хельсинки, мы пошли с подругами в бассейн - я не смогла прыгнуть с пятиметрового трамплина. Но когда я выступала, у меня не было ни преград, ни барьеров, я парила", - рассказала она.

"Пять метров, это не физика, это психология, - подчеркнула легкоатлетка. - У меня были соперницы и быстрее, и сильнее, и шесты у них были длиннее. Но когда я выходила, я знала, что прыгну, а они - нет. И не знают до сих пор, когда пытаются побить мой рекорд".

Карелин порекомендовал "забивать" страхи и сомнения физической нагрузкой. На вопрос о "лайфхаках" в жизни спортсменов, спикеры ответили единодушно - это спортсменам никак помочь не может, каждый должен пройти свой тяжелый путь.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов завершится 22 октября. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.