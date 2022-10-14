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молодёжи и студентов 14-22 октября
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17 октября, 22:13
Федор Бондарчук расстроен ситуацией вокруг фильма "Матильда"

Режиссеру не нравится, когда люди, которые судят или призывают к каким-то действиям, сами не видели картину

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российский режиссер Федор Бондарчук огорчен ситуацией вокруг картины Алексея Учителя "Матильда". Об этом он сообщил во вторник на встрече с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

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"Мне "нравится", когда люди, которые судят или призывают к каким-то действиям, картину-то сами не видели. Вот это меня расстраивает", - сказал Бондарчук.

"Министерство культуры выдало прокатное удостоверение, Александр Мамут (владелец объединенной сети "Синема парк" и "Формула кино" - прим. ТАСС) поставил "Матильду" в свои сети кинотеатров. Я думаю, что надо это посмотреть", - добавил он.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат добивается того, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма, который выходит на экраны 26 октября.

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