Федор Бондарчук расстроен ситуацией вокруг фильма "Матильда"

Режиссеру не нравится, когда люди, которые судят или призывают к каким-то действиям, сами не видели картину

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российский режиссер Федор Бондарчук огорчен ситуацией вокруг картины Алексея Учителя "Матильда". Об этом он сообщил во вторник на встрече с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"Мне "нравится", когда люди, которые судят или призывают к каким-то действиям, картину-то сами не видели. Вот это меня расстраивает", - сказал Бондарчук.

"Министерство культуры выдало прокатное удостоверение, Александр Мамут (владелец объединенной сети "Синема парк" и "Формула кино" - прим. ТАСС) поставил "Матильду" в свои сети кинотеатров. Я думаю, что надо это посмотреть", - добавил он.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат добивается того, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма, который выходит на экраны 26 октября.