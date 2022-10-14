Участники фестиваля молодежи в Сочи заряжают гаджеты, занимаясь на велотренажерах

К велотренажерам подключены преобразователи энергии, которые работают на зарядку гаджетов
СОЧИ, 18 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Гости и участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи экономят электричество, зарядив уже 574 гаджета благодаря использованию велотренажеров в Экогонке. За три дня в ней приняли участие 1486 человек из 52 стран.
"Экология - один из смысловых блоков фестиваля, и мы спроецировали его на спортивную программу, так и появилась идея Экогонки. К велотренажерам подключены преобразователи энергии, которые работают на зарядку гаджетов. Все это упаковали в интересный соревновательный формат - на площадке установлены шесть велотренажеров, которые не простаивают ни минуты", - рассказал ТАСС заместитель директора фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов.
Победители каждого заезда на 3 км получают сувениры.
Все участники ВФМС также могут проверить свои силы в стритболе, мас-рестлинге, городках, перетягивании каната, шахматах, настольном теннисе, киберспорте, выполнении норм ГТО, принять участие в мастер-классах по различным видам единоборств от Российского союза боевых искусств, скейтбордингу, BMX, роуп-скиппингу, хоккею, фигурному катанию или просто поучаствовать в массовом катании. Помимо этого, стартовал турнир по мини-футболу "Навстречу чемпионату мира - 2018" с участием сборных континентов, составленных из участников фестиваля.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.