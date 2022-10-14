Участники фестиваля молодежи в Сочи заряжают гаджеты, занимаясь на велотренажерах

К велотренажерам подключены преобразователи энергии, которые работают на зарядку гаджетов

СОЧИ, 18 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Гости и участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи экономят электричество, зарядив уже 574 гаджета благодаря использованию велотренажеров в Экогонке. За три дня в ней приняли участие 1486 человек из 52 стран.

"Экология - один из смысловых блоков фестиваля, и мы спроецировали его на спортивную программу, так и появилась идея Экогонки. К велотренажерам подключены преобразователи энергии, которые работают на зарядку гаджетов. Все это упаковали в интересный соревновательный формат - на площадке установлены шесть велотренажеров, которые не простаивают ни минуты", - рассказал ТАСС заместитель директора фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов.