XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
18 октября, 14:48
Кабаева: художественная гимнастика будет популярна даже в эпоху киберспорта
© Донат Сорокин/ТАСС

Олимпийская чемпионка считает, что современной художественной гимнастике нельзя идти по пути упрощения

СОЧИ, 18 октября /ТАСС/. Художественная гимнастика, как классика, будет популярна во все времена. Таким мнением с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в интерактивной сессии "Популяризация спортивного контента среди молодежи: опыт и перспективы" поделилась олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

Участники форума поинтересовались у Кабаевой, сохранит ли ее вид спорта популярность в эпоху цифровых технологий в целом и киберспорта в частности.

"Художественная гимнастика - это тренер, это люди, и она, как классика, будет популярна всегда и никогда не умрет. Есть спорт высших достижений. И им должны заниматься талантливые люди", - заявила Кабаева.

Смотрите также
Алина Кабаева заявила, что является сторонником мужской художественной гимнастикиКабаева: гимнастки Аверины сумели победить на ЧМ, потому что не боялись рисковатьКабаева: гимнастки РФ сумели выиграть золото в последний день ЧМ в острейшей борьбе

Олимпийская чемпионка подчеркнула, что современной художественной гимнастике нельзя идти по пути упрощения.

"Был момент, когда наш вид спорта мог выйти из олимпийской системы, гимнастику начали упрощать, поскольку не могли выиграть у наших спортсменок, - напомнила Кабаева. - Тогда мы сказали: "А скажите Исинбаевой (многократной рекордсменке мира в прыжках с шестом - прим. ТАСС) прыгать не 5,06 м, а 5,04 м". Наш вид спорта показывает беспредельные возможности человека, и мы будем двигаться вперед, а остальные пусть тянутся за нами".

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Читать далее
Новак: розетка в ближайшее время может стать пережитком прошлого
18 октября, 15:19
Эксперты на ВФМС обсудили перспективы городов советской постройки
18 октября, 15:10
Программа поддержки спроса на автомобили будет частично сокращена в 2018 году
18 октября, 15:09
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.