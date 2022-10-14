О фестивале

Олимпийская чемпионка считает, что современной художественной гимнастике нельзя идти по пути упрощения

СОЧИ, 18 октября /ТАСС/. Художественная гимнастика, как классика, будет популярна во все времена. Таким мнением с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в интерактивной сессии "Популяризация спортивного контента среди молодежи: опыт и перспективы" поделилась олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

Участники форума поинтересовались у Кабаевой, сохранит ли ее вид спорта популярность в эпоху цифровых технологий в целом и киберспорта в частности.

"Художественная гимнастика - это тренер, это люди, и она, как классика, будет популярна всегда и никогда не умрет. Есть спорт высших достижений. И им должны заниматься талантливые люди", - заявила Кабаева.