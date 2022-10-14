О фестивале

Олимпийская чемпионка считает, что современной художественной гимнастике нельзя идти по пути упрощения
СОЧИ, 18 октября /ТАСС/. Художественная гимнастика, как классика, будет популярна во все времена. Таким мнением с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в интерактивной сессии "Популяризация спортивного контента среди молодежи: опыт и перспективы" поделилась олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.
Участники форума поинтересовались у Кабаевой, сохранит ли ее вид спорта популярность в эпоху цифровых технологий в целом и киберспорта в частности.
"Художественная гимнастика - это тренер, это люди, и она, как классика, будет популярна всегда и никогда не умрет. Есть спорт высших достижений. И им должны заниматься талантливые люди", - заявила Кабаева.
Олимпийская чемпионка подчеркнула, что современной художественной гимнастике нельзя идти по пути упрощения.
"Был момент, когда наш вид спорта мог выйти из олимпийской системы, гимнастику начали упрощать, поскольку не могли выиграть у наших спортсменок, - напомнила Кабаева. - Тогда мы сказали: "А скажите Исинбаевой (многократной рекордсменке мира в прыжках с шестом - прим. ТАСС) прыгать не 5,06 м, а 5,04 м". Наш вид спорта показывает беспредельные возможности человека, и мы будем двигаться вперед, а остальные пусть тянутся за нами".
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.