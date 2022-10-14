Век электрической революции

XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
18 октября, 15:19
Новак: розетка в ближайшее время может стать пережитком прошлого
© Донат Сорокин/ТАСС

Министр энергетики напомнил, что наряду с разработкой учеными способа беспроводной передачи электроэнергии разрабатываются также и ультрамощные линии электропередачи

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Использование розетки для зарядки техники в ближайшее время может стать пережитком прошлого из-за развития в мире технологий беспроводной передачи энергии. Такое мнение высказал министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с молодежью и студентами в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Смотрите также
Глава "Глобальной энергии": доля чистых источников энергии в РФ к 2050 году составит 15%Эксперт: возобновляемые источники энергии будут важны для арктических поселков РоссииПутин: уголь можно сделать экологичным источником энергии, но на это нужны средства

"Это уже внедряется потихонечку, уже появились соответствующие технологии на основе, в том числе, wi-fi, и они будут все больше и больше внедряться. Я думаю, что в ближайшее время, через какое-то количество лет мы все забудем, что такое розетка. Сегодня у нас в наших квартирах есть розетки, куда мы включаем для зарядки энергии. Но, на мой взгляд, это будет в ближайшее время пережитком прошлого", - сказал министр.

Вместе с этим он напомнил, что наряду с разработкой учеными способа беспроводной передачи электроэнергии разрабатываются также и ультрамощные линии электропередачи (ЛЭП) для передачи энергии на большие расстояния, а также накопители энергии, которые способствуют развитию альтернативной энергетики и вовсе могут привести к тому, что длинные ЛЭП не придется строить в будущем.

"Достаточно будет иметь распределенную энергию и накапливать энергию солнца, ветра, выдавать в городе, поселке, районе. Это может полностью перевернуть существующую энергетическую сеть", - сказал министр.

Он также отметил, что литий-ионные батареи становятся все более эффективными и дешевыми, используются, в том числе, и при зарядке автомобилей и составляют конкуренцию двигателям внутреннего сгорания.

Век электрической революции

Новак в беседе с молодежью отметил, что в настоящее время в связи с развитием цифровых технологий, робототехники в мире растет потребление электроэнергии.

"Я бы назвал это веком или революцией электричества. Электричество появилось 100 лет назад. Тем не менее сейчас идет активное развитие электричества. Это сопряжено именно как раз с цифровизацией, роботизацией, появлением искусственного интеллекта, с развитием новых технологий "умных городов", "умных сетей", - сказал министр.

При этом, по его словам, в энергобалансе стран будет снижаться доля нефти, газа и угля. "Сегодня в доле общего потребления энергии нефть, газ и уголь занимают 87%. В ближайшие 2 десятилетия - до 2040 года - общая доля снизится незначительно, примерно до 70-75%. Эту нишу займут как раз возобновляемые источники энергии", - сказал Новак.

О фестивале

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля. 

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссияНовак, Александр Валентинович
Читать далее
Глава Group-IB: киберпреступность очень сильно замедляет развитие цифровой экономики
18 октября, 17:00
ТАСС рассказал на ВФМС о новых проектах
18 октября, 16:59
Ученый: синтез мозга с искусственным интеллектом может снизить число заболеваний психики
18 октября, 16:59
Мантуров: газотурбинные двигатели будут на 20% изготовлены с помощью 3D-печати деталей
18 октября, 16:52
Участники Всемирного фестиваля молодежи в Сочи провели заседание модели ООН
18 октября, 16:44
Нобелевский лауреат назвал забавным и страшным возможность существования белых дыр
18 октября, 16:44
Шувалов: блокчейн может вывести развитие экономики РФ на новый уровень
18 октября, 16:43
Шувалов назвал ICO потрясающей возможностью для предпринимателей
18 октября, 16:40
Новак пообещал помочь в трудоустройстве выпускникам российских вузов
18 октября, 16:40
Глава Group-IB считает, что требования "пакета Яровой" не помогут бороться с терроризмом
18 октября, 16:36
В Общественной палате зафиксировали случаи вербовки в ИГ через иммигрантов
18 октября, 16:26
Коммунальные службы и объекты Сочи в дни фестиваля молодежи работают с двойной нагрузкой
18 октября, 16:19
Нобелевский лауреат Джордж Смут прогнозирует интеграцию научных областей
18 октября, 16:06
Участница фестиваля молодежи 1957 года впервые поговорила с роботом в Сочи
18 октября, 16:05
Эксперты не считают глобализацию угрозой для культурной идентичности народов
18 октября, 15:54
Программа поддержки спроса на автомобили будет частично сокращена в 2018 году
18 октября, 15:09
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.