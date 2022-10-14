Министр энергетики напомнил, что наряду с разработкой учеными способа беспроводной передачи электроэнергии разрабатываются также и ультрамощные линии электропередачи

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Использование розетки для зарядки техники в ближайшее время может стать пережитком прошлого из-за развития в мире технологий беспроводной передачи энергии. Такое мнение высказал министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с молодежью и студентами в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"Это уже внедряется потихонечку, уже появились соответствующие технологии на основе, в том числе, wi-fi, и они будут все больше и больше внедряться. Я думаю, что в ближайшее время, через какое-то количество лет мы все забудем, что такое розетка. Сегодня у нас в наших квартирах есть розетки, куда мы включаем для зарядки энергии. Но, на мой взгляд, это будет в ближайшее время пережитком прошлого", - сказал министр.

Вместе с этим он напомнил, что наряду с разработкой учеными способа беспроводной передачи электроэнергии разрабатываются также и ультрамощные линии электропередачи (ЛЭП) для передачи энергии на большие расстояния, а также накопители энергии, которые способствуют развитию альтернативной энергетики и вовсе могут привести к тому, что длинные ЛЭП не придется строить в будущем.

"Достаточно будет иметь распределенную энергию и накапливать энергию солнца, ветра, выдавать в городе, поселке, районе. Это может полностью перевернуть существующую энергетическую сеть", - сказал министр.

Он также отметил, что литий-ионные батареи становятся все более эффективными и дешевыми, используются, в том числе, и при зарядке автомобилей и составляют конкуренцию двигателям внутреннего сгорания.

Век электрической революции

Новак в беседе с молодежью отметил, что в настоящее время в связи с развитием цифровых технологий, робототехники в мире растет потребление электроэнергии.

"Я бы назвал это веком или революцией электричества. Электричество появилось 100 лет назад. Тем не менее сейчас идет активное развитие электричества. Это сопряжено именно как раз с цифровизацией, роботизацией, появлением искусственного интеллекта, с развитием новых технологий "умных городов", "умных сетей", - сказал министр.

При этом, по его словам, в энергобалансе стран будет снижаться доля нефти, газа и угля. "Сегодня в доле общего потребления энергии нефть, газ и уголь занимают 87%. В ближайшие 2 десятилетия - до 2040 года - общая доля снизится незначительно, примерно до 70-75%. Эту нишу займут как раз возобновляемые источники энергии", - сказал Новак.

О фестивале

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.