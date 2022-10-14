Нобелевский лауреат Джордж Смут прогнозирует интеграцию научных областей

По словам астрофизика, на протяжении долгого времени "мы наблюдали такой тренд, когда различные области науки пересекаются, например, химия и физика, начинают пересекаться, также биология и физика"

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Нобелевский лауреат 2006 года, американский астрофизик и космолог Джордж Смут прогнозирует слияние естественнонаучных областей в единую дисциплину.

"На протяжении довольно долгого времени мы наблюдали такой тренд, когда различные области науки пересекаются, например, химия и физика, начинают пересекаться, также биология и физика. Происходит слияние, и в конечном итоге нам кажется, что произойдет полная интеграция различных научных отраслей", - отметил Смут, выступая в среду с лекцией для гостей Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Он также рассказал, каким должен быть главный стимул для ученого-экспериментатора. "Это открытие, которого еще никто не делал, и второе - доказать, что какая-то великая теория не верна. Подтвердить какую-то великую теорию гораздо менее значимо", - сказал Смут.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.