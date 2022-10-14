Пилоты показали зрителям косые петли, боевые развороты, полуперевороты и бочку группой, а также самую известную фигуру высшего пилотажа - мертвую петлю

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил РФ "Соколы России" выполнила над сочинскими горами и Черным морем сложнейшие фигуры высшего пилотажа для участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов из 180 стран, передает корреспондент ТАСС.

Пилотажная группа "Соколы России" была образована в 1993 году на базе Липецкого авиацентра, в ее задачи входит совершенствование навыков полетов истребителей в группе, демонстрация маневренных возможностей самолетов Су-27 и профессиональной подготовки летчиков.

Погода пасмурная, погода летная

Координировал пилотов командир эскадрильи Липецкого авиацентра Павел Махлаков.

"Сейчас погода хорошая, видимость хорошая, серьезных ограничений нет. Показывать будут практически все фигуры высшего пилотажа", - сказал он ТАСС перед началом шоу.

Погода была пасмурной, но для полетов она подходила. Самолеты прилетели с военного аэродрома Крымска, откуда до Сочи около получаса лета. Их появление сопровождал громкий рев: самолеты набирали скорость, чтобы дойти до максимальной, которая требуется для выполнения некоторых сложных фигур.

Высший пилотаж

В шоу участвовала группа из четырех самолетов: три многоцелевых истребителя Су-30М2 и один боевой модернизированный Су-27СМ3. Ведущим группы был заслуженный военный летчик России полковник Александр Гостев, другими самолетами управляли подполковник Юрий Спрядышев, подполковник Андрей Сорокин и майор Денис Пловко.