XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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18 октября, 19:08Фотогалерея
"Соколы России" исполнили фигуры высшего пилотажа для участников фестиваля молодежи
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Егор Желов/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС

Пилоты показали зрителям косые петли, боевые развороты, полуперевороты и бочку группой, а также самую известную фигуру высшего пилотажа - мертвую петлю

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил РФ "Соколы России" выполнила над сочинскими горами и Черным морем сложнейшие фигуры высшего пилотажа для участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов из 180 стран, передает корреспондент ТАСС.

Пилотажная группа "Соколы России" была образована в 1993 году на базе Липецкого авиацентра, в ее задачи входит совершенствование навыков полетов истребителей в группе, демонстрация маневренных возможностей самолетов Су-27 и профессиональной подготовки летчиков.

Погода пасмурная, погода летная

Координировал пилотов командир эскадрильи Липецкого авиацентра Павел Махлаков.

"Сейчас погода хорошая, видимость хорошая, серьезных ограничений нет. Показывать будут практически все фигуры высшего пилотажа", - сказал он ТАСС перед началом шоу.

Погода была пасмурной, но для полетов она подходила. Самолеты прилетели с военного аэродрома Крымска, откуда до Сочи около получаса лета. Их появление сопровождал громкий рев: самолеты набирали скорость, чтобы дойти до максимальной, которая требуется для выполнения некоторых сложных фигур.

Высший пилотаж

В шоу участвовала группа из четырех самолетов: три многоцелевых истребителя Су-30М2 и один боевой модернизированный Су-27СМ3. Ведущим группы был заслуженный военный летчик России полковник Александр Гостев, другими самолетами управляли подполковник Юрий Спрядышев, подполковник Андрей Сорокин и майор Денис Пловко.

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Сначала самолеты исполнили комплекс фигур, имитирующих воздушный бой: они разлетались в разные стороны, а потом возвращались, делая косые петли, боевые развороты, полуперевороты и бочку группой (поворот судна вокруг продольной оси на 360 градусов с сохранением общего направления полета).

"Групповая бочка - одна из самых сложных фигур высшего пилотажа", - заметил Махлаков.

Позже Гостев на Су-27СМ3 исполнил виражи и боевые развороты на форсаже, бочку, перевороты на горках (самолет набирает высоту с постоянным углом наклона траектории) и одну из самых известных фигур - мертвую петлю.

После выполнения одиночного пилотажа самолеты соединились в группу и отправились на аэродром.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум собрал 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.

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