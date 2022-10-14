О фестивале

Чиновник пояснил, что сейчас северокавказские регионы являются сильнейшими в России по греко-римской борьбе, вольной борьбе и дзюдо

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа в ближайшие годы помогут России сохранить мировое лидерство в спортивной борьбе, считает трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, депутат Госдумы от Республики Дагестан Бувайсар Сайтиев.

"Сейчас это самый медалеемкий вид спорта для РФ. В художественной гимнастике, в спортивной гимнастике, фигурном катании и многих других видах спорта, где мы доминировали, мы сейчас находимся на третьих-четвертых ролях в мире. Не факт, что борьба будет для нас оставаться и далее медалеемким видом спорта. Но если удастся правильно наладить работу, естественно, Кавказ внесет в общую копилку [успехов на соревнованиях по борьбе] основную лепту", - сказал Сайтиев ТАСС в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Он пояснил, что сейчас северокавказские регионы являются сильнейшими в России по греко-римской борьбе, вольной борьбе и дзюдо. Однако виды олимпийских единоборств не пользуются большой популярностью, текущие успехи обусловлены советскими наработками. "В первую очередь это наша вина, руководителей. Но и кавказцам самим надо понимать, что это один из немногих социальных лифтов для наших детей", - уверен Сайтиев.

По его словам, для развития единоборств на Кавказе ищут новые формы работы, например, в Чечне создан клуб "Ахмат", там же в октябре проводились соревнования с приглашением сборной РФ по вольной борьбе.

Депутат добавил, что спорт, в частности, соревнования по борьбе, способствуют снятию межэтнического напряжения в обществе. "Пример мирного сосуществования - это олимпийская деревня, когда все на одинаковых условиях независимо от социального статуса, национальности или религии пользуются одними и теми же условиями. Или сам борцовский поединок - на честных условиях оба спортсмена борются за мечту, а после поединка и победитель, и потерпевший неудачу, прощаясь, жмут друг другу руки", - отметил он.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе 2018 года пройдет в Каспийске, который является городом-спутником дагестанской столицы Махачкалы.