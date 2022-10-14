Глава государства также может провести встречу с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг в Сочи выступит на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Также в четверг глава государства может провести очередную встречу с участниками проходящего в эти дни в Сочи Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Дискуссии о будущем По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин, как и в предыдущие годы, выступит на пленарном заседании, а затем продолжит общение с активом "Валдайского клуба" за чаепитием. Представитель Кремля ранее анонсировал, что "готовится очень важное, традиционно интересное выступление [Путина] на Валдайском форуме".

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Общая тема 14-го заседания клуба "Валдай", которое открылось в Сочи в понедельник, 16 октября, касается вопроса о том, возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок. Пленарное заседание, в котором примет участие российский лидер, получило название "Мир будущего: через столкновение к гармонии". Как отметили в Кремле, участники дискуссий в течение четырех дней работы форума обсуждают происходящие в современном мире политические и социальные конфликты, возможности адаптации общества к новым условиям и через анализ современных конфликтов прогнозируют контуры мира будущего. В этом году заседание клуба "Валдай" собрало более 130 участников из 33 стран. Вместе с главой российского государства на итоговой пленарной сессии выступят бывший президент Афганистана Хамид Карзай, научный директор Норвежского Нобелевского института Асле Тойе, а также председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма, который уже не в первый раз принимает участие в мероприятиях с Путиным (Джек Ма входил в состав группы представителей крупного зарубежного бизнеса, с которой президент РФ беседовал на полях Петербургского экономического форума в июне 2016 года). Встреча с молодежью По словам Пескова, в четверг, возможно, "в том или ином формате президент встретится с молодежью, которая участвуют" в студенческом фестивале. Это общение не будет иметь какой-либо фиксированной повестки, сказал пресс-секретарь. Отвечая на вопрос, можно ли ожидать каких-то важных заявлений президента на встрече с молодежью, Дмитрий Песков подчеркнул с улыбкой: "Всегда надо ждать важных заявлений".

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