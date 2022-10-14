О фестивале

По данным организаторов, на фестиваль приехали представители более чем 180 стран

По данным организаторов, фестиваль собрал студентов и молодых специалистов из более чем 180 стран. Как рассказывают сами участники, благодаря этому мероприятию они смогли впервые побывать в России. "Я первый раз в России, Россия - очень красивая страна, мне понравилась, но здесь очень холодно, в Эфиопии намного теплее. Надеюсь, получится приобрести шапки-ушанки русские, нам они очень понравились", - сказала ТАСС студентка из Эфиопии Линса.

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи увезут с собой сувениры в память о своем путешествии в Россию, самыми популярными среди которых стали шапки-ушанки, матрешки, книги о коммунизме и значки. Опрошенные ТАСС гости страны рассказали, что купят также памятные подарки своим семьям и друзьям.

Самый популярный сувенир, который, по словам зарубежных гостей, обязательно окажется в багаже и отправится с ними на родину - матрешка. "Моя сестра сказала, чтобы без матрешки не возвращалась, поэтому ее обязательно куплю, уже купила магнитики из Ярославля, - сообщила ТАСС студентка из Джибути Мария Асэн. - В России нам очень нравится, конечно, хотелось бы еще попробовать ватрушки". Планируют приобрести матрешек студентка из Индонезии Эмилия Мангунсон и ее подруга.

Также участники фестиваля покупают различные значки на ярмарке, которая работает в здании Главного медиацентра. "Я уже купила некоторые подарки - немножко значков, марки некоторых стран и несколько книг на Ярмарке дружбы, забыла их точное название, они о коммунизме. Хотела бы приобрести матрешек, а также российский шоколад", - рассказала студентка из Китая Дипин Сун, впервые приехавшая в Россию.

Гость из Молдавии Александр Ершов рассказал ТАСС, что хочет "по максимуму собрать сувениры от других делегаций". "Потихонечку начинаю в этом преуспевать. Мы обмениваемся магнитами и значками с участниками делегаций, например, есть значок с Адыгеей, магнитик из Сыктывкара", - рассказал студент.

По словам участника из Зимбабве Таурая Касандэ, он планирует купить несколько подарков своей семье и для себя. "Я впервые в России. Планирую купить несколько сувениров, семье подарки и, конечно, для себя: что-то связанное с известными здания Сочи и Москвы, а еще футболку с изображением президента [РФ Владимира] Путина", - сказал он.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.