XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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19 октября, 17:54
Минстрой намерен создать "города для пешеходов" в рамках программы по благоустройству
© Артем Коротаев/ТАСС

Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис добавил, что проблема, когда "люди ходят по тротуарам между машин" существует в любом российском городе

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) России планирует уделить особое внимание благоустройству территорий общественных пространств и созданию "городов для пешеходов" в рамках реализации программы "Комфортная городская среда". Об этом сообщил в четверг журналистам на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи замглавы Минстроя Андрей Чибис.

"Люди хотят иметь в доступности парк, где можно заняться спортом, погулять с детьми. Чтобы улицы, где они ходят чаще всего, центральные улицы, были удобны для пешеходов. Наш акцент на последующие годы - это города, удобные для пешеходов", - сказал Чибис.

Замминистра добавил, что проблема, когда "люди ходят по тротуарам между машин" существует в любом российском городе. Кроме этого, по словам Чибиса, определенный акцент в рамках работы по программе "Комфортная городская среда" будет сделан на территориях общественных пространств, куда смогут приезжать и отдыхать люди из любого микрорайона города. Он добавил, что более 60% проектов по благоустройству, запланированных в 2017 году, реализовано. До конца текущего года будут благоустроены 19 тыс. дворов и 2,7 тыс. общественных пространств, включая парки в малых городах.

Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" был утвержден в ноябре 2016 года. В рамках его реализации муниципальные образования должны сформировать и реализовать пятилетние комплексные программы по благоустройству городов и поселений с учетом рекомендаций Минстроя России.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей из более чем 180 стран - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовЧибис, АндрейРоссия
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