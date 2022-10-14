Тренер переживал о травмах

Встреча заверщилась со счетом 7:6

Команды разбились на два состава по три человека. "Спорт" под руководством капитана Дегтярева вышла в белых футболках, "Экология" облачилась в красную форму, что соответствовало цветам партий, которые депутаты представляют в нижней палате российского парламента. Названия тоже были выбраны неслучайно: Дегтярев является председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Афонин - первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Матч по уличному баскетболу прошел на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Команда депутата Госдумы от КПРФ Юрия Афонина победила сборную, которую возглавил его коллега из ЛДПР Михаил Дегтярев, с минимальным перевесом 7:6, передает корр. ТАСС с места событий.

Несмотря на любительский, а не профессиональный формат соревнований, тренер "красных", советский и российский баскетболист Сергей Тараканов признался корр. ТАСС, что переживал за игроков.

"Это полушуточный формат, поэтому моя работа уже не тренерская, а больше представительская, но это всегда весело. Тем не менее, когда люди начинают играть, заводятся, и я переживаю, чтобы они не получили травмы. Всегда предупреждаю думать о своем здоровье и вести себя корректно по отношению к сопернику", - рассказал он.

Его коллега, наставник "белых" Вячеслав Федорченко, был настроен исключительно на победу. "Победит сильнейший, то есть мы!", - настраивал он своих подопечных перед стартом матча под аплодисменты присутствующих.

Обеспечили преимущество

Спортсменам предстояло сыграть два отрезка по пять минут. Первый оказался не очень результативным и завершился вничью - 2:2.

В перерыве Михаил Дегтярев вышел давать комментарии журналистам, отметив, что находится в хорошей физической форме. "Мы же фехтовальщики, занимаемся футболом, баскетболом, бегом. Всех призываю заниматься физкультурной!" - сказал он. Говоря о фестивале, депутат отметил, что "молодежь против санкций, все хотят общаться, дружить".

Соперники разговорам с прессой предпочли получение наставлений от тренерского штаба. Выстроившись в полукруг, они слушали установку на второй отрезок. Тактика сработала, уже на старте второй пятиминутки "красные" благодаря эффективным атакам обеспечили преимущество в три мяча, однако уже по истечении времени "Спорт" вернул интригу, сократив разрыв до одного очка.

Последние секунды, обратный отсчет времени - и на табло устанавливается окончательный счет - 7:6 в пользу "Экологии". Болельщики ликуют и фотографируются с победителями. "Конечно, побеждать всегда приятно. Я поздравил ребят", - сказал Тараканов после игры.

Команде-победителю вручили главный приз от компании "Норникель" - золотой кубок и памятные подарки. "Это одна из самых приятных частей - награждение. Символично команды называются "Спорт" и "Экология": "Норникель" поддерживает и одну и другую активность", - сказала вице-президент - статс-секретарь российской горно-металлургической компании Елена Безденежных.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.