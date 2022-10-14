Опыт Гамбурга

Координатор общероссийского сообщества "Живые города" Лев Гордон призвал молодых людей активнее выражать свое мнение о благоустройстве городов
СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Городские пространства могут становиться более озелененными и удобными для жизни, если активные молодые люди будут выражать свое мнение об их благоустройстве. Об этом говорили участники панельной дискуссии "Зеленые города. Общественные инициативы" на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
"Стратегия, которую мы предлагаем, - брать лидерство, потому что в неопределенном мире именно лидеры формируют то будущее, в котором они сами будут жить. Если мы остаемся в более пассивной позиции, то мир за нас поменяют другие, и неизвестно, каким он будет", - сказал координатор общероссийского сообщества "Живые города" Лев Гордон.
Координатор проекта рассказал, о том, как вернувшись в Ижевск после работы в 35 странах, обнаружил в городе "много талантливых людей", однако они не были объединены друг с другом. За полтора месяца активист организовал движение "Живой город", участниками которого впоследствии стали более 50 тыс. человек.
Идею поддержали 100 городов, а к 2035 году авторы проекта намерены объединить уже 1 тыс. населенных пунктов.
В рамках движения эксперты формируют новое видение развития российских городов, создают карту будущего городов, помогают им выбрать вектор движения, сферы бизнес-возможностей, последовательно создают реестр тиражируемых проектов.
"Движение "Живые города" объединяет экспертов, практиков, лидеров городских проектов и инициатив. Мы поняли, что "живые" города всегда начинаются с живого человека", - отметил эксперт.
Одним из самых "зеленых" городов Европы считается Гамбург, получивший это звание в 2011 году. Второй по величине город Германии с 2015 года является партнером ЮНЕСКО по реализации экологических программ.
Об опыте внедрения "зеленых" технологий, который стали приоритетом для всего городского сообщества, рассказал координатор инициативы "Устойчивое развитие для Гамбурга" Йорган Фокел-Шуберт.
"Необходимо работать кластерами, улучшать город и его экологическую ситуацию, необходимо строить устойчивую экономику, развивать науку и образование, поддерживать некоммерческие организации", - сказал он.
О мерах по улучшению городского пространства юные жители Гамбурга узнают в специальных климатических школах. Для объединения усилий в городе создано "партнерство чистого воздуха", предприятия получают специальные экологические сертификаты, есть источники финансирования для поддержки экологических инициатив.
По словам Фокела-Шуберта, горожанам удалось сократить количество отходов и снизить выбросы углекислого газа.
Активно участвовать в развитии местности, где живут участники фестиваля, молодежь призвал председатель российской ассоциации "Здоровые города, районы и поселки", губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
"Наши города будут такими, какими их хотят видеть живущие в них люди. Будущее зависит от вас, молодых людей", - отметил губернатор.
Ассоциация действует в РФ семь лет, она призванная сделать населенные пункты более зелеными, "умными" и экологически чистыми.
Организация перенимает опыт аналогичного проекта Всемирной организации здравоохранения и объединяет 50 городов из 22 регионов, в которых проживают около 14 млн человек. Деятельность ассоциации включает в себя реализацию программ и мероприятий по совершенствованию городского планирования, промышленности, заботе о старшем поколении, развитию пешеходных и велосипедных дорожек и доступной среды.
"Наши города - города с крупной промышленностью, плохой экологией, старой застройкой, узкими дворами, где мало парковок, то есть города, которым нужен был импульс развития", - отметил Кувшинников. В городах ассоциации благодаря реализуемым мерам количество курильщиков сокращается на 5-10% в год. Ряд инициатив по работе со студентами поддержал Совет Федерации, проводятся программы поддержки многодетных семей и борьбы со СПИДом.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей из более чем 180 стран - представители общественных организаций, преподаватели, политики.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.