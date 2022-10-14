Президент России расспросил у собравшихся, нравится ли им фестиваль, каковы условия жизни, как они устроились

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг вечером, по окончании заседания клуба "Валдай", заехал в одно из кафе в олимпийском парке Сочи, где общались участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Глава государства неожиданно вошел внутрь как раз в тот момент, когда молодежь танцевала под аккомпанемент гитары и был встречен аплодисментами.

Путин расспросил у собравшихся, нравится ли им фестиваль, каковы условия жизни, как они устроились. Разговор, тем не менее, вышел за рамки общей беседы, и молодые люди из разных стран стали задавать президенту вопросы, связанные, в том числе, с внешней политикой и двусторонним сотрудничеством России с другими государствами. Например, студент из Бразилии попросил Путина продолжать сотрудничество в рамках БРИКС и усилить работу в этом направлении.

"Удивительно. Я сейчас еду с так называемого Валдайского клуба, где собираются эксперты по международным делам, и там мне тоже задавали этот вопрос. Хочу сказать, что ваш уровень вполне соответствует уровню мировых экспертов в области политики. Они тоже беспокоятся на предмет развития БРИКС, просят поддержать - мы так и будем делать", - сказал Путин.

Подробности переговоров

Студент из Хорватии попросил президента рассказать о повестке прошедших накануне российской-хорватских переговоров на высшем уровне с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович Путин отметил, что может раскрыть некоторые подробности.

"Мы публично не говорили - сейчас могу вам открыть небольшую тайну переговоров. Когда встал вопрос о неблагоприятной экологической ситуации в некоторых регионах Хорватии, я предложил президенту, если, конечно, хорватская сторона в этом заинтересована: мы можем провести газификацию целых регионов Хорватии. Или откредитовать эту программу, или дать дополнительные объемы газа и, таким образом, избавить некоторые регионы от чрезмерного потребления угля, что загрязняет атмосферу", - сказал Путин. Он добавил, что Россия может сама "построить необходимые сети".

В конце встречи студенты из Мозамбика и Сербии подарили главе российского государства значки своих стран и сами прикрепили их на лацкан плаща президента.

"Для нас это очень важно, потому что именно на такой результат мы рассчитывали: мы рассчитывали, что приедут молодые люди со всего мира, будут общаться друг с другом, наладят прямые контакты, разъедутся и увезут с собой память о том, что эти контакты состоялись именно в России, увезут добрые воспоминания о нашей стране", - сказал Путин.

Он выразил надежду, что молодые люди приедут в Россию еще раз, а студенты пригласили президента на закрытие фестиваля, которое состоится через два дня.