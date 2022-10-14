Посол ЧМ-2018 Лопырева стала аспиранткой программы ФИФА

Об этом она сообщила на дискуссии "Инвестиции в подрастающее поколение: ключ к будущему футбола" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов
СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева стала аспиранткой совместной программы профессиональной переподготовки Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного центра спортивных исследований (CIES) Executive Programme in Sports Managment, которая в России реализуется на базе Высшей школы экономики (ВШЭ). Об этом она сообщила во время дискуссионной сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи на тему "Инвестиции в подрастающее поколение: ключ к будущему футбола".
Обладательница титула "Мисс Россия - 2003" в последнее годы принимает активное участие в футбольных мероприятиях, является телеведущей на спортивных каналах.
"Этот замечательный фестиваль теперь мне особенно близок, поскольку я буквально сегодня стала студенткой, поступив на программу ФИФА", - рассказала Лопырева.
Программа FIFA Master рассчитана на один год, она преподается в трех престижных университетах Европы.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.