Посол ЧМ-2018 Лопырева стала аспиранткой программы ФИФА

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Об этом она сообщила на дискуссии "Инвестиции в подрастающее поколение: ключ к будущему футбола" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева стала аспиранткой совместной программы профессиональной переподготовки Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного центра спортивных исследований (CIES) Executive Programme in Sports Managment, которая в России реализуется на базе Высшей школы экономики (ВШЭ). Об этом она сообщила во время дискуссионной сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи на тему "Инвестиции в подрастающее поколение: ключ к будущему футбола". Обладательница титула "Мисс Россия - 2003" в последнее годы принимает активное участие в футбольных мероприятиях, является телеведущей на спортивных каналах.