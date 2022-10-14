При этом вице-премьер отметил, что газеты "непросто поддерживать"

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Печатные СМИ еще долго будут существовать, несмотря на развитие онлайн-СМИ. Такое мнение в рамках сессии Всемирного форума молодежи и студентов в Сочи высказал заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

"Что будет с газетой... я думал об этом, когда сейчас летел в самолете и читал разнообразные газеты: и "Коммерсант", и "Ведомости", и "Московский комсомолец", и РБК. Думал о том, может ли в самолете не быть газет. Я думаю, еще долго газеты будут существовать, хотя непросто их поддерживать", - сказал он.

"Мне кажется, все будет зависеть от людей: искусственно вкладывать деньги в газеты со стороны государства, поддерживать их, я не уверен, что это правильно - людям если не интересно, читать они не будут", - отметил вице-премьер.

Если газета интересная, то покупать ее будут в любом случае, добавил он. Другой вопрос, что нужно придумать более дешевый способ производства и распространения газеты, сказал Дворкович.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.