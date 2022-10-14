Молодые дипломаты стран мира объединятся в Ассоциацию

Когда именно появится новая организация, пока не уточняется

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Делегаты из более чем 60 стран поддержали создание Международной ассоциации на первом Глобальном форуме молодых дипломатов (ПГФМД). Об этом в пятницу журналистам сообщил председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков.

"Главным результатом пятидневной кропотливой работы стало принятие итогового документа - рекомендаций участников ПГФМД, - сказал он. - Среди основных пунктов - поддержка инициативы по созданию Международной ассоциации молодых дипломатов и налаживание встреч в рамках Глобального форума молодых дипломатов на ежегодной основе". Он также отметил, что инициатива по созданию ассоциации была предложена Советом молодых дипломатов МИД России.

По мнению Колпакова, востребованность в подобном формате общения со стороны иностранных участников была высокой. "Делегаты сами подходили с предложениями расширить временные рамки насыщенной повестки дня, включающей вопросы реформы ООН, кибербезопасности, экологии, борьбы с терроризмом, fake news (сфабрикованные новости) и другие", - добавил он.

Документ в частности поддержали Южная Корея, Венгрия, ЮАР, Колумбия, Израиль, Египет, Казахстан, Индонезия, Индия, Китай, Вьетнам, Швейцария.

Для активизации работы по созданию ассоциации будет создан специальный комитет. Глобальный Форум молодых дипломатов предполагается проводить ежегодно.

В работе Форума, прошедшем во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, приняли участие около 150 делегатов.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, а основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.