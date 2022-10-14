Губернатор региона Олег Кувшинников пообещал всем желающим заниматься бизнесом поддержку областного правительства

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Вологодская область завершила создание необходимой инфраструктуры и набора инструментов для развития малого и среднего бизнеса, молодежного предпринимательства. Об этом сообщил в пятницу ТАСС губернатор региона Олег Кувшинников в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"У нас сейчас полностью создана вся необходимая инфраструктура, полный набор инструментов для поддержки и развития малого и среднего бизнеса, в том числе молодежного предпринимательства. Эти проекты очень высоко оцениваются "Опорой России", Фондом промышленности и всеми институтами поддержки малого и среднего предпринимательства в России", - рассказал Кувшинников.

В частности, отметил он, действует "Корпорация развития Вологодской области", институт инвестиционных уполномоченных, во всех муниципалитетах развернута сеть консультационных площадок, на которых открываются стартапы и готовятся начинающие и молодые предприниматели - более 50 человек ежегодно.

Созданы Региональный центр поддержки предпринимательства, Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства, фонд ресурсной поддержки малого и среднего бизнеса, фонд промышленности Вологодской области. В 2018 году по инициативе губернатора начнет работу "Фонд развития научно-технического потенциала", который поддержит молодых исследователей и инноваторов.

"Все это - эффективная инфраструктурная поддержка, и любой молодой человек получит всю необходимую помощь, от юридической до грантовой и субсидиарной. Мы в этом кровно заинтересованы, и все, кто хочет заниматься бизнесом, получат поддержку правительства Вологодской области", - отметил губернатор.

Крупнейший работодатель

Кувшинников отметил, что объем поддержки малого и среднего предпринимательства в области за последние пять лет вырос в шесть раз и превысил 1,2 миллиарда рублей. В регионе проводятся большие форумы в помощь начинающим бизнесменам: "Молодой предприниматель России", "Ты - предприниматель!", "Юный предприниматель Вологодской области", организуются всевозможные семинары, форумы, юридическая поддержка.

"Мы добились того, что сейчас малый бизнес области стал крупнейшим работодателем. В нем занято почти 35% экономически активного населения, а это 200 тысяч человек. В среднем по России это всего 25%. Поэтому уделяем этой сфере экономики колоссальное внимание и создали для него уникальную инфраструктуру, эффективность которой признана и на федеральном уровне", - сказал губернатор.

О фестивале молодежи

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.