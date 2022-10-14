XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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20 октября, 14:55
Школьный предмет по истории мировых религий поможет детям вырасти более толерантными

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов отметил, что предмет дает возможность детям "понимать всю особенность своего одноклассника"

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Изучение в школах истории мировых религий поможет детям вырасти более толерантными. Об этом в пятницу на панельной дискуссии "Межкультурный диалог на благо мира" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов рассказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.

"У нас сегодня в школах появилась уникальная возможность, когда наши дети [изучают] и историю, и традиции наших религий. Именно предмет "История мировых религий" дает возможность детям сегодня понимать всю ту особенность своего одноклассника, своего однокурсника, и это очень важная составляющая", - сказал он.

"Второй важный аспект - созидательность. Эти два аспекта помогут нам укрепить мир и согласие", - добавил заместитель председателя Совета муфтиев России.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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