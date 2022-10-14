XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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20 октября, 15:13
Путин 21 октября примет участие в закрытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Закрытие фестиваля состоится 21 октября

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу, 21 октября, примет участие в закрытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Мероприятия, проходящие в Олимпийском парке Сочи, собрали около 25 тысяч молодых людей из 188 стран мира. Помогали в организации крупнейшего молодежного события года 5 тысяч волонтеров из России и 76 зарубежных государств. "Студенты и молодые специалисты со всех континентов земли в течение фестивальной недели обсуждали такие темы, как глобальная политика и международная безопасность, индустрия и экономика будущего, экология, - говорится в сообщении. - Каждый день был посвящен одному из макрорегионов планеты - Америка, Ближний Восток, Азия и Океания, Европа. 21 октября на фестивале - День России".

В воскресенье, 15 октября, Путин выступал на церемонии открытия фестиваля и встречался с его участниками.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссияПутин, Владимир Владимирович
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