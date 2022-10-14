Путин 21 октября примет участие в закрытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Закрытие фестиваля состоится 21 октября

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу, 21 октября, примет участие в закрытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Мероприятия, проходящие в Олимпийском парке Сочи, собрали около 25 тысяч молодых людей из 188 стран мира. Помогали в организации крупнейшего молодежного события года 5 тысяч волонтеров из России и 76 зарубежных государств. "Студенты и молодые специалисты со всех континентов земли в течение фестивальной недели обсуждали такие темы, как глобальная политика и международная безопасность, индустрия и экономика будущего, экология, - говорится в сообщении. - Каждый день был посвящен одному из макрорегионов планеты - Америка, Ближний Восток, Азия и Океания, Европа. 21 октября на фестивале - День России".

В воскресенье, 15 октября, Путин выступал на церемонии открытия фестиваля и встречался с его участниками.