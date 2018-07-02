Проба здоровья: как узнавать о болезни раньше и тратить на лечение меньше

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Лабораторная диагностика - неотъемлемая часть современной медицины. Что делает врач после вопроса: "На что жалуетесь?". Правильно, дает направление на анализы.

Сегодня, когда многие страны стараются оптимизировать расходы на здравоохранение, услуги лабораторий становятся особенно востребованными, так как помогают сократить расходы на лечение.

Несмотря на то, что в России, как и во всем мире, спрос на лабораторные исследования растет, россияне до сих пор недооценивают их возможности из-за укоренившихся стереотипов: это долго и бесполезно, а если обращаться в частную лабораторию - дорого. ТАСС совместно с "ИНВИТРО" развенчивают эти предубеждения и разбираются, что происходит на российском рынке лабораторной диагностики и что могут сделать пациент и лаборатория, чтобы получить наиболее достоверные результаты исследований.

Экономить на лечении, не теряя эффективности

Как же лаборатории помогают государству экономить? Медицинские анализы позволяют избежать неточных диагнозов, неэффективной терапии и помогают контролировать результаты лечения. А это, в свою очередь, способствует уменьшению числа осложнений у пациента, сокращению расходов на госпитализацию и медицинскую помощь.

Развернуть Прием биоматериала в вакуумных пробирках в регистратуре © Сергей Бобылев/ТАСС Прием биоматериала в вакуумных пробирках в регистратуре © Сергей Бобылев/ТАСС

Мировой опыт показывает, что увеличение затрат на анализы всего на 1% снижает затраты на лечение на 5%.

В качестве примера можно привести опыт США - лидера на мировом рынке услуг лабораторной диагностики в 2016 году, по данным аналитической компании Kalorama Information. Чтобы уменьшить количество койко-дней, которые больной проводит в госпитале (показатель в среднем уже достиг 4,6 койко-дня), американские врачи с помощью анализов следят за состоянием пациента после выписки из больницы.

А что в России?

Российский рынок лабораторных исследований в последние годы растет. По данным аналитической компании BusinesStat, за последние пять лет (2012–2016 гг.) объем рынка в денежном выражении увеличился на 65,7% и достиг 74,4 млрд рублей.

Развернуть Лаборатория биохимии © Сергей Бобылев/ТАСС Лаборатория биохимии © Сергей Бобылев/ТАСС

При этом постепенно увеличивается доля частных лабораторий. Если в 2012 году на них приходилось менее половины рынка, то в 2016-м коммерческим компаниям принадлежало почти 54% рынка.

Самая большая доля рынка среди коммерческих лабораторий в России, согласно BusinesStat, приходится на крупные сетевые проекты - "ИНВИТРО", "Гемотест", KDL, "Хеликс", "Ситилаб". Причем "ИНВИТРО" лидирует с большим отрывом. Выручка "Независимой лаборатории "ИНВИТРО" за 2015 год - более 8 млрд рублей. У следующей в рейтинге лаборатории "Гемотест" - 2,6 млрд рублей.

Востребованность услуг лабораторий в России косвенно подтверждает и то, что в последние годы в закупках медизделий преобладает продукция для лабораторной диагностики, также известной как "in-vitro" (с лат. - "в стекле" или "в пробирке").

Сколько Россия тратит на лабораторную медицину

В среднем считается, что лабораторная диагностика занимает 4–7% расходов (государственных и частных) на здравоохранение. В России, по словам исполнительного директора Федерации лабораторной медицины Аркадия Гольдберга, эта доля доходит до 10%.

Развернуть Подготовка автоматической сортировочной станции к работе © Сергей Бобылев/ТАСС Подготовка автоматической сортировочной станции к работе © Сергей Бобылев/ТАСС

В то же время, если сравнить общие расходы на здравоохранение в России, США и странах Европы, станет очевидно, что наши показатели серьезно уступают. Так, по данным рейтинга эффективности здравоохранения Bloomberg (2016 год), в России расходы на здравоохранение на душу населения составили 7,07% от ВВП или $893. Это почти в 11 раз меньше, чем сумма, которую тратят на здравоохранение в США ($9403 или 17,15% от ВВП на человека) и в 5–6 раз меньше расходов Франции ($4959 на человека) и Германии ($5411 на человека).

Получается, что 10% средств, которые выделяются в России на лабораторную службу, в абсолютных значениях меньше, чем в Европе и США.

Однако есть страны, чьи расходы на здравоохранение еще меньше, чем в нашей стране. Тем не менее в рейтинге Bloomberg они занимают более высокие позиции, чем Россия (55-е место). Среди них, например, Аргентина (11-е место с расходами $605 или 4,79% от ВВП) и Китай (19-е место с расходами $420 или 5,55% от ВВП). Из этого эксперты делают выводы, что финансовые затраты - не единственный показатель, влияющий на эффективность здравоохранения.

Почему россияне недооценивают возможности лабораторий

Несмотря на развитие отечественного рынка лабораторной медицины, многие россияне по-прежнему недооценивают этот вид диагностики.

Другие результаты исследования Анализ крови на ВИЧ никогда не сдавали или не помнят об этом 21% россиян, и 69% из них объясняют это тем, что не видят в анализе необходимости. На гепатит В/С никогда не проходили тестирование или не помнят 25% опрошенных, 56% — по той же самой причине. А из тех, кто получил направление на анализ от врача, 5% отказались их сдавать. Опрошено 2000 человек в 17 городах России.

В 2016 году "ИНВИТРО" и Abbott провели исследование "Ценность лабораторной диагностики". Опрос показал, что в течение полугода анализы крови сдавала половина респондентов. И лишь 9% сделали тесты по собственной инициативе, чтобы проверить здоровье.

Среди причин, почему россияне так скептически относятся к лабораторным исследованиям, может быть недостаточное внимание к своему здоровью или недоверие системе здравоохранения - согласно тому же исследованию, даже в случае болезни многие не обращаются к врачу. Из тех, кто столкнулся с недомоганием, лишь 56% обратились за медицинской помощью.

Похожие цифры содержатся и в опросе ВЦИОМ, проведенном в мае 2017 года. По данным центра, в случае болезни 46% обращаются в государственную поликлинику, каждый десятый (11%) идет в платное медучреждение, а более трети (35%) занимаются самолечением.

Кроме того, россиянам мешают укоренившиеся стереотипы о лабораторной диагностике: это дорого, неудобно и бесполезно. Мы постараемся развенчать эти мифы.

Почему россияне не сдают анализы. Мифы и предубеждения

ВРАЧ И БЕЗ АНАЛИЗОВ ПОЙМЕТ, ЧТО СО МНОЙ

По данным Всемирной организации здравоохранения, благодаря анализам, врач получает до 80% информации о состоянии больного. Руководствуясь только жалобами пациента и внешними симптомами, врач не сможет поставить верный диагноз. Кроме того, есть множество заболеваний, у которых вообще нет ярко выраженных симптомов.

НАШИ ЛАБОРАТОРИИ УМЕЮТ ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО САМЫЕ ПРОСТЫЕ ТЕСТЫ

Несмотря на то, что в России остается еще достаточно большое количество лабораторий, нуждающихся в техническом переоснащении и автоматизации производства, есть и лаборатории, оснащенные современным оборудованием, которое позволяет делать не только рутинные, но и высокотехнологичные исследования. И хотя, по данным Федерации лабораторной медицины, подавляющее большинство всех сделанных в России анализов (90%) приходится на сотню самых востребованных тестов, российские лаборатории могут проводить до 1,5–2 тыс. разных видов исследований.

Например, "ИНВИТРО" предлагает около 1,7 тыс. различных исследований. По данным экспертов, это сопоставимо с количеством видов тестов, которые делают за рубежом.

РОССИЙСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ ПРЕДЛАГАЮТ УСТАРЕВШИЕ НЕИНФОРМАТИВНЫЕ АНАЛИЗЫ

Это утверждение справедливо лишь отчасти. По словам председателя комитета по контрактной деятельности в сфере лабораторной службы Федерации лабораторной медицины Александра Соловьева, в России действительно сохраняется большая доля клинически малозначимых тестов. Но, по мнению эксперта, это связано в большей степени с устаревшей нормативно-правовой базой, устанавливающей определенный порядок назначения исследований, который не соответствует современным реалиям, клиническим рекомендациям и принципам доказательной медицины.

Развернуть Прием биоматериала в регистратуре медицинского лабораторного комплекса "Инвитро" © Сергей Бобылев/ТАСС Прием биоматериала в регистратуре медицинского лабораторного комплекса "Инвитро" © Сергей Бобылев/ТАСС

В медучреждениях первичного звена от 20% до 70% диагностических исследований, особенно при проведении массового скрининга, назначаются без учета клинических потребностей, специфичности и чувствительности тестов, добавляют в "ИНВИТРО". В России до сих пор в программу диспансеризации входит общий анализ крови, хотя частота выявляемых отклонений от нормы в результате проведения этого теста, по словам главного эксперта Минздрава РФ по профилактической медицине Сергея Бойцова ("Известия" от 31.08.2017), составляет менее 3%. А выявляемость наиболее ожидаемых прогностических отклонений, таких как анемия, - менее 0,5%. С 2018 года из плановой диспансеризации это исследование планируют исключить (новый порядок диспансеризации утвержден Минздравом в январе 2017 года).

Какие анализы чаще всего делают в России и Европе По данным Федерации лабораторной медицины, в России в течение года на одного человека приходится в среднем 12 лабораторных исследований. Из них 5,5 (около 46%) общеклинических и 4,5 (37,5%) биохимических. В Западной Европе более половины тестов (55%) приходится на биохимию.

По словам Александра Соловьева, в нашей стране проводится недостаточно иммунохимических исследований (гормональные исследования, определение онкомаркеров, маркеров аутоиммунных заболеваний, аллергологическая диагностика), специфических биохимических тестов, есть проблемы с проведением лабораторной диагностики инфекционных заболеваний (назначение серологических, бактериологических, молекулярно-биологических исследований).

Но в России есть компании, которые уже начали отказываться от малоинформативных тестов. Так, в "ИНВИТРО" составили список архаичных анализов, которые лаборатория больше не делает, с объяснением, почему они устарели и примерами клинически более значимых исследований.

Примеры устаревших за рубежом анализов тимоловая проба — нестандартизированный тест, использовавшийся для выявления патологии печени. Исследование выполняется ручным методом и не является специфическим для выявления данной патологии;

общий анализ крови на СОЭ — изменение показателя может служить лишь косвенным признаком воспалительного процесса;

исследование на сиаловые кислоты — нестандартизированный тест, который применялся для диагностики заболеваний соединительной ткани. Обладает низкой специфичностью и не позволяет поставить точный диагноз, а говорит лишь о наличии в организме воспалительного процесса.

ЭТО ДОЛГО И НЕУДОБНО

Необходимость записываться на анализы заранее, ехать за много километров в поисках лаборатории и ждать в очередях уходит в прошлое. Благодаря большому количеству частных лабораторий, вы можете сдать все необходимые пробы в день обращения.

Эксперты отмечают, что сегодня в России сеть забора материла развита даже больше, чем на Западе. По данным Федерации лабораторной медицины, на 50 тыс. населения в нашей стране приходится 4–5 медицинских офисов коммерческих лабораторий. Такого уровня покрытия нет нигде, даже в США, отмечает исполнительный директор Федерации Аркадий Гольдберг.

Кроме того, в таких странах, как Франция, Англия и США, вы не сможете просто прийти в лабораторию и сдать кровь - анализы сделают только по направлению врача, добавляет эксперт.

В отличие от этих стран, в России у пациентов есть возможность сдавать анализы как по направлению, так и самостоятельно. Некоторые лаборатории предлагают уже готовые скрининговые программы, направленные на выявление определенных проблем, и пакеты анализов, необходимых, например, для подготовки к беременности.

Так, в "ИНВИТРО" есть комплексные лабораторные исследования или, как их еще называют, профили с минимально необходимым набором тестов для женщин и мужчин разного возраста, а также чек-лист для оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, контроля диабета, диагностики состояния печени, почек, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта - всего более 160 профилей.

Развернуть Образец мазка в лаборатории общеклинических исследований в медицинском лабораторном комплексе "Инвитро" © Сергей Бобылев/ТАСС Образец мазка в лаборатории общеклинических исследований в медицинском лабораторном комплексе "Инвитро" © Сергей Бобылев/ТАСС

Несмотря на возможность сдавать некоторые анализы самостоятельно, и медики, и представители лабораторий напоминают, лучше обратиться к врачу, который составит список необходимых именно вам тестов. И уж точно не нужно пытаться самому расшифровывать результаты исследований и делать выводы о своем состоянии. Этим должен заниматься только квалифицированный специалист.

ЭТО ДОРОГО

Если сравнить с другими странами, окажется, что стоимость анализов в России не такая уж и большая. Возьмем, к примеру, средние расценки на тесты в США и нашей стране, которые нам предоставили в Федерации лабораторной медицины:

Кстати, "пакетные" исследования обойдутся вам дешевле, чем те же самые анализы по отдельности.

ЗАЧЕМ СДАВАТЬ АНАЛИЗЫ, ЕСЛИ Я НЕ БОЛЕЮ

Не стоит думать, что анализы нужны только для подтверждения диагноза. Они имеют большое значение и для профилактики, так как помогают выявить заболевание еще до появления клинических симптомов.

Сегодня основными причинами смерти россиян являются онкология и сердечно-сосудистые заболевания. Их ранняя диагностика повышает шансы на успешное лечение и снижает смертность от этих болезней. Так, жидкостная цитология (входит в новый порядок диспансеризации в РФ) снижает смертность от рака шейки матки в среднем на 80%, исследование на скрытую кровь в кале (входит в новый порядок диспансеризации в РФ) - смертность от рака толстой или прямой кишки в среднем на 15%.

В Европе и США, в отличии от России, регулярные профилактические обследования, включающие лабораторные тесты, давно уже стали нормой. Пациенты и врачи понимают: гораздо выгоднее сдать анализы и выявить проблему в самом начале, чем лечить запущенные болезни. Так, по данным Федерации лабораторной медицины, в Италии тесты на онкомаркеры сдают с частотой 96–244 раза на 1 тыс. жителей. В России этот показатель в несколько раз меньше. Например, в Свердловской области такой анализ сдают 20–40 раз на 1 тыс. человек, в Московской области - 46 раз из тысячи.

ЛАБОРАТОРИИ ПОСТОЯННО ОШИБАЮТСЯ, Я НЕ ВЕРЮ РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗОВ

В лабораториях работают люди, а они действительно иногда могут ошибаться.

При условии, что пациент соблюдает все условия сдачи биоматериала, а в лаборатории правильно работает и внутренний, и внешний контроль качества, ошибки сводятся практически к нулю. Антон Буланов Директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям "ИНВИТРО"

Вместе с тем современная автоматизация лабораторных процессов позволяет существенно сократить количество погрешностей. К тому же стоит отметить, что более половины ошибок приходится не на работу непосредственно лаборатории, а на так называемый преаналитический этап, куда входит, в том числе подготовка пациента к исследованию, забор биоматериала и его транспортировка.

Для того чтобы свести ошибки и погрешности к минимуму в лабораториях существуют системы контроля качества на каждом этапе анализа.

Что может сделать пациент для повышения достоверности результатов анализа

От качества образца, который поступил в лабораторию, зависит очень многое, а это значит, что пациент должен ответственно подойти к сдаче биоматериала.

© "ИНВИТРО"

Более подробные правила забора биоматериалов можно найти на сайте "ИНВИТРО".

Пациентам, которые должны регулярно сдавать анализы для отслеживания определенных показателей, важно помнить, что результаты одних и тех же тестов, проведенных в разных лабораториях, могут отличаться. Это связано с использованием разных методов исследования, реагентов и оборудования. Такие результаты нельзя будет сравнивать с предыдущими показателями и наблюдать за их динамикой. Поэтому медики советуют сдавать анализы в одной и той же лаборатории или хотя бы удостовериться, что исследования будут проводить на аналогичном оборудовании.

Для людей, находящихся на постоянном мониторинге, широкая сеть медицинских офисов "ИНВИТРО" является большим плюсом.

Где бы ни оказался такой пациент, ему не нужно думать, где сдать анализы. Он приехал в Нижний Новгород - там "ИНВИТРО", в Читу - там "ИНВИТРО". И везде одни и те же методики. Антон Буланов Директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям "ИНВИТРО"

Как лаборатория контролирует качество исследований

Итак, пациент подготовился и пришел сдавать кровь. Что происходит дальше? Давайте на примере работы "ИНВИТРО" посмотрим, какой путь проделывает пробирка с кровью и как лаборатория контролирует качество на каждом этапе.

© "ИНВИТРО"

Сегодня во всем мире оценка качества осуществляется по так называемым мультиправилам Вестгарда, признанным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Международная программа верификации и оценки качества "Шесть сигм", которую проводит американская компания Westgard QC Inc., помогает не просто контролировать то, насколько верно выполняются исследования, но и позволяет проанализировать уровень обслуживания клиентов.

Развернуть Лаборатория биохимии © Сергей Бобылев/ТАСС Лаборатория биохимии © Сергей Бобылев/ТАСС

Программа существует с 2014 года, и за это время в ней приняли участие несколько десятков лабораторий. Среди них - немало расположенных в Юго-Восточной Азии: в связи с активным развитием в регионе медицинского туризма местным компаниям необходимо объективное подтверждение качества лабораторной диагностики с точки зрения доказательной медицины.

Первой европейской лабораторией, которая прошла верификацию качества по программе "Шесть сигм", стала "ИНВИТРО". В 2016 году компания получила сертификат, подтверждающий, что компания проводит исследования на уровне лучших лабораторий мира. Оценка показала, что погрешности в "ИНВИТРО" статистически возможны в 3,4 случая из миллиона - это крайне низкий показатель.

Что такое "Шесть сигм" Метод применялся для контроля качества в промышленном производстве и в авиакомпаниях, пока математик-статистик Джеймс Вестгард не адаптировал его к лабораторной диагностике. Программа предполагает улучшение каждой операции, входящей в производственный процесс, путем минимизации дефектов и статистических отклонений.

В лабораторной диагностике программа "Шесть сигм" измеряет достоверность результатов биохимических тестов (аналитов), базируясь на трех стандартах качества: CLIA — профессиональное тестирование, которое необходимо лаборатории, чтобы получить разрешение на работу на американском рынке.

CAP — требования Коллегии американских патологов, которые организация предъявляет к качеству тестов и аналитов.

принцип биологической вариации, европейский подход к качеству лабораторной диагностики, основанный на вариабельности аналитов: многие показатели человеческого организма нестабильны, некоторые из них (например, гормоны или глюкоза) могут меняться даже в течение одного дня. Задача лабораторной медицины — измерять аналиты с отклонениями меньшими, чем биологическая вариация.

Помимо внутрилабораторного контроля, в "ИНВИТРО" существует и внешний аудит качества, который осуществляется в рамках Федеральной системы внешней оценки качества (ФСВОК). Лаборатория также имеет сертификаты шести зарубежных систем внешней оценки качества: SEKK (Чехия), EQAS (Вio-Rad, США), RIQAS (Randox, Великобритания), labquality (Финляндия), ECAT-Foundation (Нидерланды), NRL Serology Testing EQAS (Австралия).

Участие в межлабораторных сравнениях для оценки качества является "золотым стандартом" мировой лабораторной диагностики. Контрольные образцы, имитирующие пробы пациентов, позволяют оценить весь аналитический процесс, а также используемые в лаборатории методы и качество их выполнения.

В России внешняя оценка качества на данный момент является добровольной, поэтому, по словам исполнительного директора Федерации лабораторной медицины Аркадия Гольдберга, далеко не все отечественные лаборатории принимают в ней постоянное участие.

Как лаборатории контролируют качество в других странах В соответствии с международным стандартом ISO 15189 медицинские лаборатории обязаны участвовать в межлабораторных сравнениях, которые организуют системы внешней оценки качества. Во Франции проводится систематическая работа по аккредитации лабораторий в соответствии с требованиями этого стандарта.

В Великобритании лаборатории участвуют во внешнем контроле качества, который осуществляет система EQuAs, чтобы подтвердить, что результаты проводимых исследований соответствуют клиническим требованиям в отношении достоверности. За соблюдением этих правил следят государственные органы здравоохранения.

В США закон обязывает все компании участвовать в испытаниях профессиональной компетентности по тестам, отнесенным к сложным и среднесложным. Отказ от участия или неудовлетворительные результаты грозят лаборатории осложнениями со стороны государственных органов, вплоть до отзыва лицензии. Источник: журнал "Клиническая лабораторная диагностика", №8, 2013 год

Как выбрать лабораторию

Как мы смогли убедиться, лабораторная диагностика - это не только помощь в установке диагноза и контроль терапии, но и ранняя диагностика, которая экономит деньги и пациентам, и государству.

Развернуть Взятие крови у пациента © Сергей Бобылев/ТАСС Взятие крови у пациента © Сергей Бобылев/ТАСС

Остается вопрос, как выбрать подходящую лабораторию.

При выборе лаборатории в первую очередь нужно обратить внимание на наличие лицензии, без которой медицинская деятельность не должна осуществляться. Важным фактором является срок, в течение которого работает компания на рынке медуслуг. Что значит проработать много лет? Это значит заработать репутацию, научиться предотвращать ошибки и понимать нужды и потребности тех людей, которые к нам приходят, это умение правильно выстроить работу. Антон Буланов Директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям "ИНВИТРО"

Несмотря на популярность бесплатных анализов, в последнее время россияне все чаще выбирают частные лаборатории, которые не только выигрывают у государственных в скорости выполнения тестов и доступности офисов, но и предлагают более широкий ассортимент услуг. А благодаря серьезной конкуренции, постоянно занимаются контролем и повышением качества исследований и сервиса.

Власти видят решение проблем гослабораторий в централизации. Наличие нескольких хорошо оснащенных диагностических центров при большом количестве процедурных кабинетов позволит повысить качество исследований и оперативность получения результатов.

Крупные частные компании, такие как "ИНВИТРО", придерживаются именно этой стратегии. "С точки зрения экономической целесообразности выгоднее иметь одну большую хорошо оснащенную центральную лабораторию. Если бы у нас было много небольших лабораторий, мы не смогли бы предложить пациентам ту широту спектра выполняемых исследований. А если бы сделали крупные лаборатории, которые выполняют все исследования, в каждом населенном пункте, - это никогда бы не окупилось", - поясняет Антон Буланов.

Тамара Казарина