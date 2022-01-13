В Хабаровском крае отремонтируют более 90 км дорог по нацпроекту в 2022 году

ХАБАРОВСК, 13 января. /ТАСС/. Власти Хабаровского края организуют ремонт более чем 90 км дорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Мы начали подготовку к новому дорожному сезону в рамках БКД. Отремонтируем более 90 км дорог. На эти цели выделено 2,55 млрд рублей, в том числе 2,39 млрд рублей - из краевого бюджета, 169 млн рублей - из местных бюджетов", - написал Дегтярев.

Как уточнили ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, на 2022 и 2023 годы для региона не предусмотрено средств на эти цели из федерального бюджета. "РФ увеличила норматив зачисления налоговых доходов от акцизов на нефтепродукты, доходы краевого бюджета увеличены, соответственно увеличился дорожный фонд", - сказали в министерстве. В прошлом году из федерального бюджета было выделено порядка 1 млрд 130 млн рублей, а всего на ремонт дорог было направлено 2 млрд 420 млн рублей. Были отремонтированы 144 объекта улично-дорожной сети протяженностью более 126 км.

Ремонтные работы в этом году развернутся в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровском районе. По большинству объектов подрядчики уже определены. Они сейчас проводят расчеты и закупку инертных материалов, подготавливают спецтехнику. "Среди самых масштабных проектов на этот год - ремонт улицы Тихоокеанской и проспекта 60-летия Октября в Хабаровске, улицы Кирова и Северного шоссе в Комсомольске-на-Амуре", - уточнил губернатор.

В Хабаровском крае в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" до 2024 года запланировано привести в нормативное состояние более 266 км дорог регионального и местного значения. А до 2026 года, согласно стратегии развития региона, представленной губернатором в конце прошлого года, в крае построят и отремонтируют около 800 км автомобильных дорог. Эти мероприятия будут реализованы в рамках опорного проекта "Дороги" флагманской инициативы "Край комфортного проживания".