В Приморье отремонтируют более 40 км дорог за счет федерального бюджета

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Приморский край дополнительно получит из федерального бюджета 1,2 млрд рублей на ремонт автодорог и мостов, это позволит отремонтировать дополнительно более 40 км дорог, сообщила в пятницу пресс-служба правительства края.

"На ремонт автомобильных дорог и мостов Приморскому краю направлено дополнительно 1,2 млрд рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

В частности, в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог" региону направлено из федерального бюджета 605 млн рублей, это позволит дополнительно отремонтировать около 20 км дорог. Еще 663 млн рублей Приморье дополнительно получит на ремонт дорог и мостов в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Благодаря этим средствам в регионе дополнительно отремонтируют участки автотрасс протяженностью 22 км.

Всего же в рамках нацпроекта в этом году в Приморье отремонтируют более 100 км дорог.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году.