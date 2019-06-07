К 2022 году в Ингушетии планируют повысить уровень цифровизации энергосетей до 96,23%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Ингушетия и МРСК Северного Кавказа подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение, реализация которого позволит повысить цифровизацию электросетевого комплекса региона до 96,23%, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе главы республики.

"В рамках реализации документа ПАО "МРСК Северного Кавказа" намерено внедрить в регионе цифровые сети с интеллектуальным учетом электроэнергии у потребителей в инфраструктуру электросетевого комплекса региона. В результате к 2022 году планируется повысить уровень цифровизации сетей "Ингушэнерго" до 96,23% от общего количества установленных приборов учета. Также предполагается внедрение системы автоматизированного учета электроэнергии у потребителей общей стоимостью 560,23 млн рублей, которая обеспечит удаленный сбор данных с 16 тыс. 246 точек учета", - сказали в пресс-службе.

Власти региона считают, что реализация соглашения позволит решить ряд проблем в сфере энергетики, в том числе низкую платежную дисциплину. "Сегодня среди основных задач в сфере топливно-энергетического комплекса республики - выведение электросетевого комплекса на безубыточную деятельность, повышение платежной дисциплины и замена ветхих сетей. Также предполагается снизить потери электроэнергии в сетях "Ингушэнерго" к 2022 году до уровня 19,94% от отпуска в сеть, а также на 15% снизить количество аварий на электросетевых объектах. Этот документ позволит ускорить решение данных вопросов", - цитирует пресс-служба главу региона Юнус-Бека Евкурова.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.