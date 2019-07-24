{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США разработают умную платформу для управления энергопотреблением с помощью IoT-датчиков

Сенсорные датчики будут непрерывно поставлять информацию от подключенных приборов в единую систему

ТАСС, 24 июля. Калифорнийская WiSilica объединит усилия с компанией EnOcean для интеграции "интеллектуальных" IoT-датчиков (датчиков интернета вещей) в единую платформу. Совместно разработанное решение позволит более эффективно управлять энергопотреблением, сообщается на сайте WiSilica.

Запатентованная WiSilica IoT-платформа ARIXA позволяет интегрировать все подключенные к ней объекты с облачными сервисами и пользовательскими интерфейсами, а также определять их местоположение в режиме реального времени. Планируется, что сетевые устройства будут подключены к платформе с помощью модулей и датчиков автономного питания EnOcean, работающих за счет кинетической, солнечной или тепловой энергии.

В рамках интегрированного решения сенсорные датчики будут непрерывно поставлять информацию от подключенных приборов в единую систему. Полученные данные будут анализироваться алгоритмами, реализованными на платформе, для последующей оптимизации потребления энергии, что позволит клиентам обеих компаний снизить затраты.

Минэнерго РФ решило объединить опыт нефтяников для цифровой трансформации отрасли
В рабочую группу войдут представители девяти компаний
Читать полностью