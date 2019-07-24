В США разработают умную платформу для управления энергопотреблением с помощью IoT-датчиков

ТАСС, 24 июля. Калифорнийская WiSilica объединит усилия с компанией EnOcean для интеграции "интеллектуальных" IoT-датчиков (датчиков интернета вещей) в единую платформу. Совместно разработанное решение позволит более эффективно управлять энергопотреблением, сообщается на сайте WiSilica.

Запатентованная WiSilica IoT-платформа ARIXA позволяет интегрировать все подключенные к ней объекты с облачными сервисами и пользовательскими интерфейсами, а также определять их местоположение в режиме реального времени. Планируется, что сетевые устройства будут подключены к платформе с помощью модулей и датчиков автономного питания EnOcean, работающих за счет кинетической, солнечной или тепловой энергии.

В рамках интегрированного решения сенсорные датчики будут непрерывно поставлять информацию от подключенных приборов в единую систему. Полученные данные будут анализироваться алгоритмами, реализованными на платформе, для последующей оптимизации потребления энергии, что позволит клиентам обеих компаний снизить затраты.