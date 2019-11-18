Гендиректор "Яндекса" прокомментировал создание фонда с "золотой акцией" Сбербанка

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Фонд общественных интересов "Яндекса", в который будет передана "золотая акция" Сбербанка, будет иметь право вето по ряду вопросов, но в целом интернет-компания продолжит вести бизнес самостоятельно. Об этом заявил сооснователь и руководитель группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож в открытом письме сотрудникам, опубликованном в понедельник.

Фонд сможет блокировать накопление одним игроком 10% и более экономических или голосующих акций в "Яндексе" (текущий порог - 25%) и выдвигать обязательные кандидатуры двух из 12 членов совета директоров компании. Один из этих директоров будет работать в комитете по назначениям с правом голоса при назначении четырех директоров "Яндекса". Кроме того, по словам Воложа, фонд будет иметь право вето по таким вопросам, как передача персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности.

"Как мы видим, здесь больше ограничений, чем было 10 лет назад с "золотой акцией", но общая логика остается прежней: компания развивается и ведет свой бизнес самостоятельно, но Фонд общественных интересов имеет право вето по ряду вопросов", - отметил топ-менеджер. Он заверил, что на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности "Яндекса" создаваемая структура влиять не сможет.

Необходимость реструктуризации Волож объяснил ростом бизнеса компании и общественной значимостью ее сервисов. "Продукты "Яндекса" воспринимаются как необходимая часть нашей жизни, а если с ними что-то случается, то это проблема не только компании, но и всего общества. А значит, на нас замыкается общественный интерес", - написал он.

Он напомнил, что "золотая акция" появилась 10 лет назад как способ не допустить покупки "Яндекса" зарубежной компанией или местной бизнес-группой. "За десятилетие "Яндекс" многократно вырос, потребовалась новая версия "золотой акции". Надо было найти решение, которое станет оптимальным для трех сторон: оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах бизнеса "Яндекса" и защитит интересы страны", - объяснил топ-менеджер.

Как сообщил Волож, в создаваемом фонде руководству компании отойдут три места, которые займут сам гендиректор группы компаний, управляющий директор Тигран Худавердян и гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина, занимающая также должность HR-директора. Кроме того, в состав фонда войдут представители российских университетов и негосударственных учреждений, включая Российский союз промышленников и предпринимателей.