Президентский фонд культурных инициатив реализует первые проекты в сентябре

МАХАЧКАЛА, 27 мая. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив будет готов реализовать первые проекты уже с сентября текущего года, сообщил ТАСС в четверг советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"В эти дни, с 29 [мая], соберется координационный совет фонда, будут определены параметры подачи заявок, и фонд начнет функционировать. Думаю, что заявку можно будет подавать где-то с середины июня до конца августа. С сентября реализуют уже первые проекты", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив. Фонд, согласно документу, проводит конкурсы и по их результатам предоставляет гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества. При этом Путин разрешил учредителю предоставить фонду в 2021 году без проведения конкурса грант президента в 3,5 млрд рублей на реализацию указанных проектов.

В состав координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента вошли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова.