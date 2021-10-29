Британский музыкант Эд Ширан выпустил новый альбом

"Из всех моих альбомов этот мой самый любимый. Очень им горжусь. Спасибо всем тем замечательным людям, которые помогали мне над ним работать, - написал музыкант на своей странице в Twitter. - Надеюсь, что поклонникам он понравится не меньше".

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Британский музыкант Эд Ширан объявил в пятницу о выходе своего четвертого сольного альбома Equals и рассказал о том, как перенес COVID-19.

В воскресенье Ширан сообщил о том, что его тест на коронавирус оказался положительным, из-за чего ему необходимо соблюдать режим изоляции. Однако уже в пятницу в интервью Би-би-си исполнитель признался, что ему намного лучше.

"Думаю, что все это уже идет к завершению, но в начале недели симптомы у меня были довольно паршивые", - рассказал он. ц

Эд Ширан - один из самых успешных в коммерческом плане артистов. Дебютный альбом Plus, вышедший в 2011 году, разошелся тиражом, превышающим 10 млн экземпляров (с учетом проданных синглов и стриминга). Вторая полноформатная пластинка - Multiply 2014 года - завоевала статус платиновой в общей сложности 90 раз, а по всему миру было продано cвыше 20 млн копий. Альбой Divide 2017 года превзошел его по популярности, преодолев отметку в 25 млн проданных копий.

В конце 2017 года Ширан стал кавалером ордена Британской империи за благотворительность и вклад в музыку. За свою карьеру Ширан четырежды становился лауреатом Grammy и получил множество других престижных музыкальных наград, включая премии BRIT Awards и Billboard Awards.