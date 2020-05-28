Минкультуры начинает проект по цифровой трансформации отрасли

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Министерство культуры начинает масштабный долгосрочный проект по цифровой трансформации отрасли культуры. Об этом сообщил в четверг на дискуссии в рамках фестиваля "Интермузей" заместитель министра культуры Максим Ксензов.

Федеральные учреждения культуры с середины марта закрыты для посещения из-за коронавируса. Министр культуры Ольга Любимова говорила в апреле, что Минкультуры готово оказывать поддержку и помощь театрам и иным учреждениям культуры в реализации их новых цифровых проектов, к развитию которых подталкивает сложившаяся ситуация с необходимостью самоизоляции из-за пандемии.

"Как оказалось, Министерство культуры подошло достаточно хорошо подготовленным к этому периоду. У нас совершенно очевидный эффект от того, что было сделано Министерством культуры в последние годы в цифровой среде. Примерно с этого момента в Министерстве культуры окончательно сформирован блок цифровой трансформации. Мы сейчас начинаем фактически большой долгосрочный проект по цифровой трансформации отрасли", - рассказал Ксензов, который, в частности, курирует деятельность департамента информационного и цифрового развития (за исключением отдела библиотек).

По его словам, из-за пандемии появился новый стимул для того, чтобы цифровое направление в области культуры и искусств, начало развиваться с еще большей силой. "Очевидно, что речь не идет о замене офлайн-мероприятий, потому что ничто не заменит эффекта присутствия в музеях, театрах и так далее", - подчеркнул замминистра культуры РФ. Среди проектов он упомянул PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК) - бесплатную цифровую платформу для учреждений культуры и организаторов культурных мероприятий, а также портал "Культура.РФ", показатели посещаемости которого существенно увеличились в период самоизоляции и закрытия учреждений для посетителей и достигали до 400 тыс. посещений в день.

Ксензов добавил, что проведено исследование цифровых навыков музейных работников. "Мы останавливаться не будем, мы будем дальше изучать точно такую же ситуацию и с театральными сотрудниками, и вообще со всеми сотрудниками учреждений культуры", - сказал он. Также он напомнил, что у Министерства культуры РФ есть собственная и "работающая достаточно хорошо" система видеоконференцсвязи, и пригласил коллег пользоваться ею.

В марте были опубликованы данные совместного исследования Microsoft и TAdviser, которые свидетельствуют, что более 85% музеев России признают необходимость цифровой трансформации. Большинство респондентов (53%) уже используют технологии искусственного интеллекта или планируют начать это делать.