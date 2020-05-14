Олимпийский комитет России перечислил более 1,15 млн рублей больнице в Коми

"Это было перечисление на счет больницы очень неожиданно, без всякого предупреждения. Мы очень благодарны. У нас сейчас огромные расходы на средства индивидуальной защиты (СИЗ) сотрудников - экипировка одного человека обходится в 4 тыс. рублей, а ежедневно требуется 100 защитных костюмов, не считая перчаток, защитных щитков на лицо и всего остального. Поэтому мы направили средства на покупку СИЗ и пульсоксиметров - приборов для отслеживания подачи кислорода в легкие больных", - сказала собеседница агентства.

По ее данным, в инфекционной больнице сейчас находятся 70 пациентов с коронавирусной инфекцией, "тяжелых" среди нет, аппараты ИВЛ на данный момент не задействованы. "Это примерно вполовину меньше пациентов, чем у нас было в пик. Сейчас четко налажена амбулаторная служба для раннего выявления зараженных, отлажена их маршрутизация, компьютерная томография для выявления, подтверждения диагноза и назначения скорейшего лечения", - отметила заместитель главврача.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф на 14 мая, в Коми подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусом, всего их 867. В начале апреля регион занимал второе место по стране после Москвы по числу зараженных. Ситуация осложнялась тем, что в регионе нет современной инфекционной больницы, учреждение занимает устаревшее здание середины прошлого века. Врио главы республики Владимир Уйба обратился за помощью в строительстве инфекционного центра на 350 коек к президенту Владимиру Путину и получил поддержку. На данный момент Коми находится на 50 месте по числу зараженных коронавирусом.