Невыученные уроки. Какие выводы должен сделать Запад в день окончания Второй мировой войны

Прежде всего стоит сказать, почему мы сегодня такое пристальное внимание уделяем истокам и предыстории Второй мировой войны, в том числе и межвоенному периоду, говорим о роли СССР в предвоенном кризисе, о попытках с нашей стороны предотвратить этот глобальный конфликт.

Конечно, мы должны помнить о ходе войны и о ее основных итогах. Роль СССР во Второй мировой войне невозможно переоценить. На разных этапах боевых действий с 1941 по 1945 год Красная армия связывала на советско-германском фронте три четверти сил, то есть саму германскую армию и ее союзников, в число которых входила и Финляндия, и Румыния, и Венгрия, и марионеточное Славатское государство. Была даже испанская дивизия, которая участвовала в боях на советско-германском фронте. То есть огромные силы враг бросил для разгрома советского государства. Даже после открытия второго фронта в июне 1944 года, советско-германский фронт все равно оставался главным. Здесь были разбиты основные германские силы — более 600 вражеских дивизий. И только около 170 дивизий было разбито на западном фронте. То есть даже такие цифры наглядно показывают роль нашей страны, нашей армии, нашего народа в разгроме агрессора.

Дело в том, что без наших побед, которые одержала Красная армия над вермахтом под Москвой, под Сталинградом, на Курской дуге, в процессе освобождения территории нашей страны, освобождения стран Восточной и Центральной Европы, никакой победы над Германией, конечно, не было бы. И Красная армия внесла решающий вклад в разгром гитлеровской коалиции. А потом, в 1945 году мы провели потрясающую по своим масштабам и успеху Манчжурскую операцию, когда за считанные дни была разбита японская армия, и которая, безусловно, приблизила окончание Второй мировой войны.

Поэтому, когда мы говорим о роли нашего государства, мы, конечно, вспоминаем и о тех гигантских потерях, которые понесла наша страна для того, чтобы переломить вначале силы агрессора, а потом одержать над ним победу. 26,6 млн человек потеряла наша страна — это и военные, и гражданские потери. Мы вечно будем помнить трагедию блокадного Ленинграда, который осадил враг и обрекал на уничтожение всех его жителей. Мы, конечно, будем помнить трагедию наших городов, разрушенных полностью, трагедию наших деревень. Давайте только вспомним с вами, что в годы войны было разрушено полностью либо частично 1700 советских городов, уничтожено 70 тысяч деревень. Многие деревни были уничтожены с жителями. В одной только Брянской области было уничтожено 600 деревень. А вот белорусские историки сегодня подсчитывают, что на территории республики в годы войны погиб практически каждый третий житель и было уничтожено частично либо полностью вместе с жителями 9 тысяч деревень. Вот такая трагедия обрушилась на нашу страну. И, конечно, это великий подвиг нашего народа, нашей армии и всех жителей нашей страны, которые трудились в тылу, делали военную продукцию, подвиг партизан и подпольщиков, которые сражались в тылу врага, которые позволили в конце концов одержать нам победу, которая принесла общую победу во Второй мировой войне.

Что же мы видим сегодня? Сегодня мы видим, что на Западе пытаются пересмотреть итоги, и ход, и предысторию войны. Такое впечатление, что они не выучили уроки прошлого. Мы должны в этой связи напомнить известный афоризм нашего выдающегося историка Ключевского, который говорил об "уроках" истории. Он говорил, что история никогда никого ничему не учила, но она строго наказывала за невыученные уроки. И такое впечатление, что сегодня ряд западных стран, в том числе восточно-европейских, в том числе стран, которые входили в бывший Советский Союз, они не просто не выучили, они не хотят учить уроки прошлого.

Что же мы сегодня с вами видим на просторах бывшего Советского Союза? Возьмем Украину, возьмем ее учебники, в которых говорится о том, что якобы СССР был таким же агрессором, как и Германия, Сталин равен Гитлеру, а коммунизм равен нацизму. Кстати выражение "Великая Отечественная война" на Украине не употребляется, они говорят о советско-нацистской войне. Так вот в годы Великой Отечественной войны Украину освобождали украинские националисты прежде всего, бандеровцы. А Красная армия воевала и против немцев, и против бандеровцев, которые вынуждены были обороняться против Красной армии. Такое впечатление, что они черное выдают за белое, а белое за черное. То есть полное помутнение сознания и исторического рассудка. Я бы так сказал. Они совершенно забывают своих украинских героев, которые сражались в рядах Красной армии. И таких Героев Советского Союза было более двух тысяч. И среди маршалов, среди генералов было огромное число украинцев, которые сражались в рядах Красной армии и добывали общую победу. Вообще победа была достигнута общими усилиями всех народов Советского Союза. Но сегодня они выделяют не просто только свою нацию, они выделяют именно националистов, которые воевали, убивали и бойцов Красной армии, и мирное население гражданское, в том числе евреев, устраивали еврейские погромы, участвовали в холокосте. И вот этим коллаборационистам и националистам сегодня в украинских учебниках посвящена львиная доля материала, которая рассматривает период, когда Украина находилась под немецкой оккупацией и последующие периоды до 1945 года, а советским партизанам посвящено лишь половина страницы, в несколько раз больше рассказано о бандеровцах, о предателях, чем о советских партизанах.

Возьмем с вами Польшу. В предвоенный период она проводила ярко антисоветскую русофобскую политику. Мы знаем, что были попытки польского руководства в 1938 и в 1939 году каким-то образом договориться с Гитлером по поводу того, чтобы объединить усилия и предпринять агрессию против Советского Союза. Например, в январе 1939 года министр иностранных дел Польши Юзеф Бек, который встречался и с Гитлером, и с Риббентропом, был не против того, чтобы Польша поживилась за счет СССР и приобрела значительную часть Украины и в конце концов вышла бы к Черному морю. То есть Польша возвратилась бы к границам не просто 1772 года, но и существенно расширила свои территории за счет Советского Союза, захватив Украину. Польша в предвоенный период во времена Мюнхенского сговора, когда Гитлер отхватил Судетскую область от Чехословакии, "как гиена" — это выражение Черчилля — также поучаствовала в этом Мюнхенском сговоре, введя войска в Тешинскую область Чехословакии. Тем самым она воспользовалась слабостью Чехословакии и расширила свою территорию, приобретя важный промышленный регион. В то же время Польша наотрез отказывалась сотрудничать с Советским Союзом. И когда во время англо-франко-советских переговоров августа 1939 года было обращение к Польше о том, чтобы она пропустила советские войска через свою территорию навстречу германской агрессии, если Германия нападет на Польшу, она наотрез отказалась. В то же время Германия потребовала от Польши Данциг. Польша сказала, что она не пойдет на это. И в конце концов Германия напала на Польшу. И Запад, Англия и Франция, которые были связаны с Польшей союзными обязательствами — не помогли ни на йоту. Была так называемая "странная война" на западном фронте, когда ни Англия, ни Франция не предприняли никаких активных наступательных действий против Германии, а заняли выжидательную позицию. В результате этого Польша потерпела за две недели крах, к 17 сентября 1939 года правительство Польши уже покинуло Варшаву, страна осталась без руководства. А Красная армия, вступив на Западную Украину и Западную Белоруссию, осуществила по сути дела освободительный поход. Она взяла под защиту население Западной Украины и Западной Белоруссии, этнических украинцев, белорусов, евреев, которые в ином случае подверглись бы геноциду со стороны Германии. Вот такая подлинная история.

Сегодня же в Польше говорят о том, что Советский Союз воткнул нож в спину Польши, Советский Союз был союзником Германии после заключения советско-германского договора 1939 года. Самая главная ошибка многих и западных и наших либеральных историков состоит в том, что они выхватывают события из контекста, интерпретируют в нужном для себя свете, причем занимаясь не столько историей, сколько пропагандой. Сегодня мы видим из средств массовой информации и Польши, и Украины, прибалтийских стран, что нет никакой информации об истоках конфликта, о том, как Гитлер пришел к власти, что у него была не просто реваншистская позиция в отношении Версальского договора, это была откровенно расистская теория. Когда Германия ввела всеобщую воинскую повинность, стала перевооружаться, когда она ввела войска в Рейнскую область, когда свершился аншлюс Австрии, когда германия помогала франкистам в Испании, то есть фактически фашистам в Испании, Запад молчал, либо потворствовал гитлеровской Германии. Эти причины и эти истоки сегодня как бы уходят из общественного поля западных государств, Украины и Прибалтики. Выхватываются только те моменты, которые они могут интерпретировать, именно интерпретировать в выгодном для себя свете: советско-германский договор о ненападении и секретный протокол. Я считаю, что России нечего здесь скрывать сегодня, все документы открыты. И нам нечего извиняться, перед нами нет никаких моральных обязательств, ни какой-то моральной вины. Мы в 1939 году 23 августа сделали то, что необходимо было сделать. А именно повысить безопасность своей страны и выиграть время для перевооружение нашей армии на случае агрессии Германии. А что она рано или поздно нападет на нас, мы об этом прекрасно знали. Об этом Гитлер написал в книге "Майн кампф" еще в 1925 году.

Таким образом можно сказать о том, что сегодня переписывание истории идет по многим направлениям. Первое – это предыстория конфликта, когда ставятся на одну плоскость Советский Союз и гитлеровская Германия. Вбрасывается фейковая информация о том, что СССР якобы сам хотел в 1941 году напасть на Германию. Следующее, что мы завалили врага трупами. То есть мы не воевали, а только истекали кровью и заваливали врага трупами, а наши военноначальники были необразованными и бесталанными. О том, что все важнейшие победы мы одержали только с западной помощью. О том, что не было никакого освобождения Европы, а была новая оккупация Восточной Европы со стороны Советского Союза. Освобождение якобы проходило только Западом. Ну и в конце концов есть попытка переписывания итогов Второй мировой войны в целом, в некоторых странах идет откровенная реабилитация нацизма.

Я хотел бы особенно на этом моменте остановиться. Ведь сегодня мы видим, что в странах Прибалтики, Литве, Латвии, Эстонии, на щит поднимаются бывшие коллаборационисты, предатели родины, откровенные эсэсовцы и их последователи. Мы знаем, что в годы Второй мировой войны и в Литве, и в Латвии, и в Эстонии действовали так называемые шуцманшафт батальоны, то есть охранные батальоны, полицейские части, отряды коллаборационистов, которые выполняли функции по охране концлагерей, лагерей для военнопленных, участвовали в акциях расстрела мирного населения. Более того, в Эстонии была одна, а в Латвии две эсэсовские дивизии, в Литве также были части, которые выполняли карательные функции. Возьмем ту же самую Литву: там за годы Второй мировой войны погибло 800 тысяч мирных жителей, огромное количество военнопленных было расстреляно, загублено, казнено. Об этом сегодня забывается, и говориться о том, что были героями "лесные братья", которые только в Литве уничтожили в 1940-х и в начале 1950-х годов более 25 тысяч мирных жителей, основная часть из которых литовцы: женщины, дети, учителя, врачи. Как можно сегодня реабилитировать нацистов, пособников нацистов, мазать краской могилы советских бойцов, сносить советские памятники? Мне кажется, это бессовестная политика, которая пронизана антироссийской сегодня пропагандой. Что бы не случилось, что бы не сделали такого, Запад и Америка нас поддержат, думают прибалтийские лидеры, поскольку мы занимаем антироссийскую позицию. А Запад пока смотрит на это сквозь пальцы, не выражает какой-то активный процесс, который мог бы приструнить прибалтийских лидеров, общественных деятелей, откровенных неонацистов, которые проводят такую политику.

Можно долго продолжать рассказывать об этом сюжете, но мне кажется стоит сказать о том, что сегодня в западных странах в результате опроса общественного мнения создается такое впечатление, что не Советский Союз, а Соединенные Штаты Америки прежде всего, совместно с Великобританией, одержали победу во Второй мировой войне. Опросы общественного мнения в Великобритании, во Франции, в Германии показывают, что от 80 до 90 процентов респондентов говорят о том, что основную роль в разгроме гитлеровской Германии и вообще фашизма сыграли либо Соединенные Штаты, либо Великобритания. И это разительно отличается от тех не только опросов, а от того мнения, которое было непосредственно в 1945 году, когда весь мир и вся Европа прекрасно знала, что без Красной армии никакой победы достичь было бы невозможно. Странно сегодня это выглядит, например, в той же самой Франции. Ведь Франция, которая была разгромлена гитлеровской Германией в 1940 году всего за 6 недель, правительство которой активно сотрудничало с гитлеровской Германией, фактически потеряла статус великой державы. И лишь благодаря Советскому Союзу после встречи Сталина с генералом Де Голлем в 1944 году, было принято принципиальное решение, что Франция возвратится в число великих держав. Потом именно благодаря Советскому Союзу, а президент США Рузвельт, кстати, выступал против этого, Франция вошла в число учредителей ООН, вошла в Совет безопасности. В конце концов присутствовала в качестве одного из основных членов при капитуляции гитлеровской Германии 8 мая 1945 года. Как могут сегодня французы забывать роль Красной армии?! Понятно, что есть ученые, есть люди образованные, которые понимают, что именно Советский Союз сломал хребет гитлеровской Германии, но ведь основная масса людей об этом не знает. Они читают литературу, слушают СМИ, в которых говорится совершенно другое, говорится о США, говорится о французах, но совершенно недостаточно говорится о Красной армии.

Либо возьмем американский школьный учебник, где в разделе о Второй мировой войне много говорится о Перл-Харборе, о Коралловых островах, о высадке в Нормандии, о битвах на западном фронте в 1944-1945 годах. Но всего несколько строк о Московской битве, три-четыре строки о Сталинградской битве, одна строка о Курской битве. Ни о битве за Днепр, ни о Ленинграде, ни каких-то других сюжетов, которые фактически были решающими сражениями Второй мировой войны, там ничего нет. Понятно, что вырастает молодое поколение, которое входит в жизнь и которое имеет совершенно превратное представление о роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии. Понятно, что такие попытки в нашей стране встречают безусловный отпор. Сегодня у нас выходят и учебные пособия, и литература, и научная, и научно-популярная, выходят программы на телевидение и радио, есть специальные сайты в интернете, например, сайт Российского военно-исторического общества, на котором размещены достоверные материалы о Великой Отечественной войне, о роли Красной армии. Но мне кажется, пока такая работа проводится совершенно недостаточно. Необходимо активизировать эту работу. Прежде всего, нам надо самим четко выработать линию и позицию исторического сообщества Российской Федерации по ключевым событиям Великой отечественной войны.

Помочь этому призваны и конференции, которые проводились Российским военно-историческим обществом. В частности, недавно прошла пресс-конференция председателя попечительского совета Сергея Иванова, который рассказывал о предыстории Второй мировой войны, о Мюнхенском сговоре 1938 года, о значении советско-германского договора 1939 года и так далее. Этому призваны помочь те книги, которые выходят миллионными тиражами, например, председателя военно-исторического общества, министра культуры России Владимира Мединского, в частности "Война и мифы", где доступным, популярным и в то же время четким языком, основанном на документах и достоверных материалах, рассказаны основные этапы и эпизоды Великой Отечественной войны, ее предыстория. Мы сегодня должны вести большую работу непосредственно на зарубежную аудиторию. Первое — это приглашать иностранных ученых к себе, общественных деятелей, молодежь. Одним из таких этапов, как нам кажется, это будет проведение 15 сентября 2019 года международной научной конференции посвященной роли Советского Союза по предотвращению агрессии в Европе и Азии, на которую соберутся множество и иностранных ученых из Великобритании, Польши, Италии, прибалтийских стран и других стран ближнего зарубежья и различные ученые из наших регионов. Мне кажется, этот обмен мнениями, когда мы будем четко излагать свою позицию, основанную на документах, есть существенный шаг на пути к исторической правде. А что касается документального материала, то сегодня архивисты министерства иностранных дел, военные архивисты Центрального архива министерства обороны, Российского государственного архива и других говорят четко и открыто, что практически все документы, посвященные этому периоду, открыты и рассекречены. Можно познакомится с любым документом не просто в архиве, они публикуются. Публикует их МИД, публикует министерство обороны, там четко показано как мы воевали, как встречали наших бойцов в той же самой Восточной Европе. В той же самой Польше нас встречали цветами, встречали хлебом и солью, когда мы помогали восстанавливать мосты, дороги, восстанавливали дома, кормили местное население. Одной Варшаве только в 1944-1945 годах мы поставили 60 тысяч тонн муки, чтобы кормить мирное население. А нашим танкам, кстати говоря, запрещалось ездить по асфальтированным польским дорогам для того, чтобы не разбивать их, поскольку они нужны для будущей мирной Польши, которая, кстати говоря, получила значительное приращение территории за счет Германии благодаря Совестному Союзу, его доброй воле. Это были промышленно и экономически развитые территории, которые позволили Польше быстро восстановиться в послевоенное время.

И мы, конечно, должны сегодня работать в интернет-пространстве. Писать там не просто грамотные статьи, но и интересные статьи. Доступные статьи и для нашей аудитории и для зарубежной, для чего необходимо, как мне кажется, переводить это на английский и другие языки европейские и азиатские. Сегодня мы должны, конечно, и больше работать с нашими ведущими СМИ, которые работают за рубежом, в частности канал Russia Today, который вещает и на английском, и на немецком, и на арабских языках. Здесь мы приобретаем себе союзников в отстаивании именно исторической правды, которую необходимо сегодня доносить как можно для большей аудитории. И конечно же, это кинематография. Не секрет, что сегодня для многих молодых людей визуальная картинка, художественная картинка, художественный фильм воспринимается лучше, чем какой-нибудь текст. Когда создается хорошая художественная картина, будь то о предвоенном периоде, о каких-то военных событиях, о завершении войны, которая построена ярко, динамично, с хорошими артистами, но на достоверном документально материале, это будет восприниматься положительно. Такие примеры есть, Российское военно-историческое общество участвовало в создании таких фильмов, как "Битва за Севастополь", "Брестская крепость", "Танки" и цикл докудрамы о Великой Отечественной войне. Такие вещи безусловно наряду с выставками, которые готовит Российское военно-историческое общество, которые в адаптированном виде демонстрируются за рубежом. Безусловно, необходимо продолжать работу в этом направлении и как можно шире.

Сразу хотелось бы привести пример о том, как относятся на Западе к нашей работе, к нашим усилиям. Есть такая в Европе страна, Словения, часть бывшей Югославии. Она сегодня является страной НАТО, страной ЕС. Казалось бы, она должна относиться к нам, как руководство НАТО или руководство Америки. Но здесь напротив, мы видим сегодня движение и желание сблизить наши позиции исторические и культурные. Это дает свои плоды. Марибор — второй по значению город Словении, где в годы Второй мировой войны был немецкий концлагерь, где содержались в ужасных условиях наши военнопленные, которых мучали, избивали, расстреливали оккупанты. На этом месте создан музей мемориальный словенцами. Сейчас там создан и международный центр по изучению Второй мировой войны, в котором и Министерство культуры, и Российское военно-историческое общество принимало самое активное участие. И мы видим, с какой теплотой относятся словенцы к нашим усилиям, вообще к памяти в целом, и не только о Второй мировой войне, но и о Первой мировой войне. Ведь на территории Словении были наши пленные еще в годы Первой мировой войны, и словенцы и в Первую и во Второю мировую войны как могли, помогали нашим согражданам, нашим пленным военнослужащим. Хотя, конечно, потери среди них из-за оккупационного режима были ужасающими. А в 2016 году в Любляне, столице Словении, в присутствии президентов России и Словении был открыт памятник сынам России и Советского Союза, погибших на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Это знаковое событие, этот памятник и то отношение словенцев к этому монументу говорит, конечно, о многом. Я думаю, что в этом же ключе наши отношения будет продолжаться. Тем более что 1 сентября именно возле этого памятника в Любляне был зажжен Вечный огонь, принесенный от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены специальным бортом Министерства обороны. Это очень знаковая и теплая акция, которая проведена нашими совместными усилиями.

И несколько слов хотелось бы сказать об уроках Второй мировой войны. Эти уроки уже были прописаны в приговоре Нюрнбергского трибунала 1945-1946 годов, когда были осуждены, раскрыты преступления главных нацистских преступников, досконально изучены все обстоятельства, как принимались решения об агрессии, об уничтожении миллионов людей и так далее. Главные нацистские преступники: Геринг, Кейтель, Риббентроп и другие были приговорены к смертной казни. Это создало безусловный прецедент наказания военных преступников, которые совершали преступления против человечности и против человечества. И сегодня, когда мы видим, как, например, на Украине, маршируют люди с факелами, мы понимаем, что это как раз и есть ростки неонацизма, которые могут привести опять к глобальной войне. Что значат эти факельные шествия? Это не просто подражание нацистам, и не только подражание нацистам, по сути дела, люди превращаются в толпу, а эта толпа превращается в дикарей. И с этими дикарями можно делать все, что угодно, натравливать на кого угодно. И этот очень страшно. И вообще нацизм начинается с национального чванства, когда одна нация ставит себя над другими нациями, говорит, что она превыше, как говорил об этом Гитлер. И когда сегодня на Украине раздаются голоса: вот мы — украинцы, украинцы — это превыше всего, а русские какой-то низший сорт, люди, которые живут на Донбассе и разговаривают на русском языке, это низший сорт по сравнению с истинными украинцами — это и есть ростки неонацизма. И вот это самое основное, что человечество, не только Европа, но и весь мир, должны вынести из итогов Второй мировой войны. Ну и, конечно, тот урок, который подчеркивает сегодня и наш МИД и многие общественные деятели, что невозможно предотвратить войну, если кто-то из союзников, возможных союзников, фактически хочет таскать каштаны из огня чужими руками. Как, например, в предвоенный период этим занималась Англия и следующая в ее фарватере Франция, которые хотели, чтобы Германия напала на Советский Союз, два государства ослабили друг друга, а Англия и Франция приобрели из-за этого дивиденды, поэтому они и не спешили заключать действенный военный союз с Советским Союзом. Это тоже урок, который сегодня должны извлечь прежде всего западные лидеры. Ну а лидерам Прибалтики и Украины хотелось бы пожелать, чтобы они поскорей избавились от того чувства русофобии, которое сегодня присутствует в них. Чтобы они посмотрели на мир не в темных очках с коричневым оттенком, а посмотрели реальными глазами, понимая о том, что безопасность в Европе, да и в целом мире зависит прежде всего от доброй воли всех стран, но без России никакую безопасность в мире сегодня обеспечить невозможно.