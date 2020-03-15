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Распространение коронавируса нового типа

До 41 возросло число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Мексике

Еще 155 человек врачи проверяют на наличие заболевания

МЕХИКО, 15 марта. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло 41. Об этом сообщил в субботу вечером на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль. В пятницу, согласно официальным данным, в стране насчитывалось 26 заболевших.

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Из общего числа инфицированных только шестерым потребовалась медицинская помощь в стационаре, остальные получают необходимое лечение по месту жительства. Еще 155 человек врачи проверяют на наличие заболевания. О первом случае заражения в республике власти объявили 28 февраля.

Ранее в субботу Министерство образования Мексики перенесло на более ранний срок и продлило пасхальные каникулы для школьников. Как рассказал глава ведомства Эстебан Моктесума, занятия в учебных заведениях прекратятся 20 марта, а их возобновление намечено на 20 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

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МексикаРаспространение коронавируса нового типа
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