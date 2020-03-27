{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Власти Подмосковья контролируют дезинфекцию подъездов из-за ситуации с коронавирусом

В Госжилинспекции Московской области создали оперативный штаб для контроля за соблюдением управляющими организациями графиков дезинфекции

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Правительство Московской области контролирует ход работ по дезинфекции подъездов в многоквартирных домах (МКД) в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Евгения Хромушина.

"Сегодня по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы посетили три городских округа - Богородский, Орехово-Зуево и Электросталь, в которых оценили, как организована работа по дезинфекции подъездов и мест общего пользования в МКД. В целом во всех муниципалитетах работа проводится активно, жители информированы о ходе и графиках проведения дезинфицирующих мероприятий. Работа будет продолжена в том же темпе до нормализации эпидемиологической обстановки", - приводятся в сообщении слова Хромушина.

В Госжилинспекции Московской области создали оперативный штаб для контроля за соблюдением управляющими организациями графиков дезинфекции. В него вошли представители Ассоциации председателей советов МКД и органов местного самоуправления. Отделения Ассоциации собирают информацию о тех местах, где не проводят дезинфекцию или же проводят нерегулярно, после чего направляют в территориальные отделы надзорного ведомства.

В связи с введением режима повышенной готовности в Московской области, управляющие организации с 16 марта начали ежедневно проводить уборки в подъездах жилых домов, в том числе холлы первых этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки общего пользования и перила.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели семь человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Роскомнадзор требует удалить фейки о стягивании к Москве Росгвардии в связи с пандемией
В ведомстве уточнили, что уведомления направлены некоторым сайтам в связи с требованием Генпрокуратуры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС