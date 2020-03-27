Власти Подмосковья контролируют дезинфекцию подъездов из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Правительство Московской области контролирует ход работ по дезинфекции подъездов в многоквартирных домах (МКД) в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Евгения Хромушина.

"Сегодня по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы посетили три городских округа - Богородский, Орехово-Зуево и Электросталь, в которых оценили, как организована работа по дезинфекции подъездов и мест общего пользования в МКД. В целом во всех муниципалитетах работа проводится активно, жители информированы о ходе и графиках проведения дезинфицирующих мероприятий. Работа будет продолжена в том же темпе до нормализации эпидемиологической обстановки", - приводятся в сообщении слова Хромушина.

В Госжилинспекции Московской области создали оперативный штаб для контроля за соблюдением управляющими организациями графиков дезинфекции. В него вошли представители Ассоциации председателей советов МКД и органов местного самоуправления. Отделения Ассоциации собирают информацию о тех местах, где не проводят дезинфекцию или же проводят нерегулярно, после чего направляют в территориальные отделы надзорного ведомства.

В связи с введением режима повышенной готовности в Московской области, управляющие организации с 16 марта начали ежедневно проводить уборки в подъездах жилых домов, в том числе холлы первых этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки общего пользования и перила.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели семь человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.